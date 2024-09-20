Гуляев: Южнокорейские власти давят на Виктора Ана из-за его выступлений за РФ

Шестикратный победитель Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан и его родные оказались под давлением властей Южной Кореи из-за выдающихся выступлений атлета в составе российской сборной. Об этом рассказал руководитель Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«С Виктором Аном у нас, безусловно, остаётся связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать», — сообщил глава Союза в беседе с ТАСС.

Гуляев добавил, что Ан попал в неприятные обстоятельства на родине, где на его семью оказывают давление местные чиновники. А причина этой нелюбви объясняется тем, насколько хорошо конькобежец выступал за сборную РФ на соревнованиях.