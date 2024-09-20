Гуляев: Южнокорейские власти давят на Виктора Ана из-за его выступлений за РФ
Российский и южно-корейский конькобежец Виктор Ан. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Шестикратный победитель Олимпийских игр по шорт-треку Виктор Ан и его родные оказались под давлением властей Южной Кореи из-за выдающихся выступлений атлета в составе российской сборной. Об этом рассказал руководитель Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«С Виктором Аном у нас, безусловно, остаётся связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать», — сообщил глава Союза в беседе с ТАСС.
Гуляев добавил, что Ан попал в неприятные обстоятельства на родине, где на его семью оказывают давление местные чиновники. А причина этой нелюбви объясняется тем, насколько хорошо конькобежец выступал за сборную РФ на соревнованиях.
Напомним, что Виктор Ан получил российское гражданство и перебрался жить в РФ в 2011 году. На тот момент он завоевал уже три золотых медали Олимпийских игр, выступая за Южную Корею. На ОИ-2014 в Сочи он выиграл ещё три золота и одну бронзу. Кроме того, спортсмен восемь раз выигрывал Кубок мира и 20 раз становился чемпионом мира по шорт-треку. Спортивную карьеру Ан завершил в 2020 году. В 2022 году действительно были разговоры о том, чтобы сделать атлета советником в Союзе конькобежцев России.