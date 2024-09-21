Через неделю пенсионерам сделают доплату: с чем она связана и сколько составит 1 октября будет отмечаться Международный день пожилых людей. К этой дате предусмотрены выплаты пенсионерам на региональном уровне. Сколько составят доплаты и как их получить? 20 сентября, 21:15 С 1 октября пенсионеры получат доплаты. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Льготы, выплаты, гарантии и компенсации могут устанавливаться как на федеральном, так и на региональном уровне. Ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, каких-либо выплат на федеральном уровне не предусмотрено. При этом ряд регионов такие выплаты производит. Условия их получения устанавливаются региональным законодательством. Об этом сообщила юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова.

Так, будет доплата для неработающих пенсионеров государственных органов и учреждений Ярославской области. Им установлена ежегодная выплата материальной помощи к Международному дню пожилых людей в размере 500 рублей.

В Рязанской области ежегодная выплата к Международному дню пожилых людей предоставляется пенсионерам при соблюдении нескольких условий. Так, деньги получат люди старше 90 лет, получающие страховую пенсию по старости и проживающие в регионе. Ежегодная денежная выплата к Международному дню пожилых людей устанавливается в размере 539,24 рубля.

В Ненецком автономном округе размер выплат зависит от возраста и категории получателей. Так, пенсионеры младше 70 лет, имеющие стаж работы в Ненецком автономном округе не менее 15 лет, получат 5000 рублей. Столько же положено людям, которые не менее 20 лет живут в регионе и имеют I, II или III группу инвалидности. Люди, соответствующие тем же критериям, но старше 70 лет получат 16 000 рублей.

— Единовременную социальную помощь в размере 800 рублей ко Дню пожилого человека окажут в Челябинской области. Её получат женщины, достигшие на 1 октября 2024 года возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60, — пояснила Екатерина Туслякова.

Юрист пояснила, что решения о выплатах могут быть приняты и на уровне муниципального образования. Так, Администрацией Дмитровского муниципального района Московской области утверждён Порядок выплаты материальной помощи ко Дню пожилых людей. Это адресная мера поддержки.

— Выплата материальной помощи ко Дню пожилых людей оказывается малоимущим пенсионерам и малоимущим инвалидам, которые проживают в Дмитровском муниципальном районе и состоят на учёте в Дмитровском управлении социальной защиты населения, — пояснила Екатерина Туслякова.

Кроме того, локальным актом об оплате труда работодатель может предусмотреть возможность выплаты работникам, в том числе бывшим, материальной помощи ко Дню пожилых людей.

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Также стоит отметить, что с 1 октября повысят пенсии определённым категориям получателей. В частности, военным. Прибавка составит 5,1%. Об этом сообщила юрист Елена Кузнецова.

— Размер военной пенсии ранее был на уровне 89,32% от суммы денежного довольствия. С 1 октября он вырастет до 89,83%. Таким образом, прибавка к пенсии военнослужащим окажется больше, чем планировалось. Ранее предполагалось, что военные пенсии увеличатся на 4,5%, но в июле Госдума приняла законопроект об их повышении с учётом изменения прогноза социально-экономического развития страны. Следовательно, теперь военные пенсии с 1 октября вырастут на 5,1%, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, до 1 октября льготникам нужно определиться с формой получения НСУ. Право на набор социальных услуг обычно предоставляют в натуральном виде. Впрочем, можно выбрать и денежный эквивалент. Чтобы это сделать, необходимо до 1 октября 2024 года подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

НСУ включает в себя: обеспечение лекарствами; предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте до места лечения и обратно.

После отказа от набора социальных услуг в натуральном виде льготники будут получать денежную доплату с 1 января 2025 года. При этом отказаться можно как от НСУ полностью, так и конкретно от какой-то одной услуги.

Авторы Нина Важдаева