Разрешат ли матерям брать детей с собой на работу в офис: ответ юриста

В России давно говорят о создании детских комнат в офисах. Якобы так женщины будут спокойны за своего ребёнка, ведь он всегда под присмотром, и смогут выходить на работу из декрета намного раньше, поскольку отпадёт надобность искать детские сады. Однако такая инициатива вряд ли по душе самим работодателям. Таким мнением поделилась юрист Ольга Плешанова в беседе с РИА «ФедералПресс».

«У нас организация офисов, как правило, это open space. Или это огромные комнаты, где 5, 8, 10, 12 человек работает. Ну, куда там детей? Какие могут быть молочные кухни в офисах?» – задалась вопросами юрист.

Кроме того, работодателю придётся вкладывать дополнительные деньги и искать новый персонал, чтобы создать ясельные группы при офисе. А это очень обременительно, поскольку придётся полностью переделывать систему выращивания дошкольников. Юрист напомнила и о том, что дети часто болеют, что создаст дополнительные проблемы для других сотрудников офиса.