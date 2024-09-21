В Воронеже хотят выгнать на улицу музей журналиста Пескова ради богадельни
В Воронежском заповеднике могут закрыть музей журналиста Пескова
Интерьер внутри музея Василия Пескова. Фото © kp.ru
Музей, расположенный в Воронежском заповеднике имени журналиста Василия Пескова, может перестать существовать. Об этом сообщает kp.ru.
По данным газеты, судьба музея оказалась под вопросом из-за конфликта между руководством заповедника и игуменьей женского Толшевского Спасо-Преображенского монастыря, который расположен на его территории. Раньше в здании, где сейчас находится экспозиция, была трапезная монастыря. По решению суда помещение обязали вернуть бывшим хозяевам. При этом другого места, куда могли перенести музей, пока не определили.
Напомним, музей имени Пескова открылся в 2013 году – в год смерти журналиста. Там хранятся письма, личные вещи и редкие книги бывшего ведущего программы «В мире животных». В заповеднике также установлен единственный в России памятник, посвящённый знаменитости. По словам игуменьи, в здании музея планируется открыть богадельню, воскресную школу или дом для паломников.