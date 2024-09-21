В Воронеже хотят выгнать на улицу музей журналиста Пескова ради богадельни

По данным газеты, судьба музея оказалась под вопросом из-за конфликта между руководством заповедника и игуменьей женского Толшевского Спасо-Преображенского монастыря, который расположен на его территории. Раньше в здании, где сейчас находится экспозиция, была трапезная монастыря. По решению суда помещение обязали вернуть бывшим хозяевам. При этом другого места, куда могли перенести музей, пока не определили.