Китай за август поставил в Россию часов на рекордные $40,9 млн 21 сентября, 12:46 Китай стал поставлять больше часов. Обложка © freepik / rawpixel.com

Китайские поставщики за август отправили в Россию часов на рекордную сумму в 40,9 миллиона долларов, в сравнении с июлем этот показатель вырос в 1,8 раза. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные таможни КНР.

Россия начала активно закупать часы у Китая, начиная с апреля текущего года. Тогда объём поставок моментально увеличился в пять раз и достиг значения в 11,5 миллиона долларов. Уже в июле сумма закупок оценивалась в 22,3 миллиона. Примечательно, что все прошлые годы месячный объём покупок часов у Китая едва дотягивал до 4 миллионов долларов.

В Россию из Китая чаще всего везут наручные часы, объём их закупок составил 1,3 миллиона долларов, затем идут настенные часы и будильники (567,3 тысячи долларов), временные переключатели с часовым механизмом (255,7 тысячи долларов). А вот в Москве наибольший процент продаж приходился в августе на таймеры и секундомеры.

Ранее сообщалось, что в России ожидается увеличение цен на маммопластику в среднем на 10 — 17%, причиной называется скачок курса доллара и евро. Однако хирурги уверены, что это никак не повлияет на высокий спрос.

Авторы Татьяна Миссуми