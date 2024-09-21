В России стоимость операций по увеличению груди вырастет на 10-17% 21 сентября, 11:13 Импланты для увеличения груди. Обложка © freepik / nensuria

В России ожидается увеличение цен на маммопластику в среднем на 10 — 17%, причиной называется скачок курса доллара и евро, сообщает Mash. Однако хирурги уверены, что это никак не повлияет на высокий спрос.

Представители нескольких столичных клиник заверили, что российский рынок уже преодолел дефицит имплантов, возникший на фоне западных санкций. В нашу страну завозят продукцию из США, Европы, Бразилии, а также сертификацию в РФ прошли китайские импланты. Но проблема в том, что закупка товара производится в иностранной валюте.

В октябре дистрибьюторы будут вынуждены пересмотреть ценовую политику. По мнению московских хирургов, это вряд ли уменьшит спрос на пластику груди. В среднем россиянки делают около 30 тысяч таких операций ежегодно. Сейчас стоимость увеличения груди колеблется от 350 до 800 тысяч рублей, в цену уже включена как работа врача, так и самих имплантов вместе с компрессионным бельём.

Московские хирурги отметили, что россиянки перестали выезжать за границу ради дешёвых пластических операций, потому что взыскать ущерб от иностранной клиники в случае брака практически невозможно.

Авторы Татьяна Миссуми