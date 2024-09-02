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2 сентября, 11:39

Пластический хирург объяснила, кому нельзя увеличивать грудь и скулы

Хирург Юнусова: Увеличивать грудь нельзя при аутоиммунных заболеваниях

Россиянкам, мечтающим об увеличении груди, назвали ряд противопоказаний для пластической операции. В частности, импланты нельзя вставлять во время беременности и лактации, заявила РИАМО пластический хирург Юлия Юнусова.

«Гормональные изменения в этот период могут оказать негативное влияние на заживление тканей и привести к непредсказуемым результатам. После окончания грудного вскармливания рекомендуется подождать не менее шести месяцев перед операцией», — объяснила медик.

Кроме того, противопоказаниями являются аутоиммунные заболевания, поскольку иммунитет может просто не принять чужеродный объект. Имплантация также противопоказана людям с онкологическими заболеваниями, в период активных воспалительных процессов и обострения хронических болезней. К этому списку могут добавиться и другие противопоказания, обусловленные индивидуальными особенностями организма человека. Поэтому перед увеличением груди необходимо пройти комплексное медицинское обследование, чтобы исключить все риски, добавила Юнусова.

Неудачная пластика: Инстасамка показала импланты в ягодицах
Неудачная пластика: Инстасамка показала импланты в ягодицах

Она отметила, что кроме грудных имплантов, можно вставить себе подбородочные и скуловые. Существуют также импланты для голени, увеличивающие объём икроножной мышцы. А вот от ягодичных имплантов многие врачи отказались в пользу липофилинга — пересадки жировой ткани. Например, такую операцию сделал себе Филипп Киркоров, который вкачал в ягодицы жир с живота и боков. Однако это далеко не единственное вмешательство в тело поп-короля. Ранее Life.ru подробно рассказывал, как именно преобразилась внешность 57-летнего исполнителя.

Обложка ©

freepik/stefamerpik

Алёна Зиновьева
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