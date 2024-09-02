Пластический хирург объяснила, кому нельзя увеличивать грудь и скулы
Хирург Юнусова: Увеличивать грудь нельзя при аутоиммунных заболеваниях
Россиянкам, мечтающим об увеличении груди, назвали ряд противопоказаний для пластической операции. В частности, импланты нельзя вставлять во время беременности и лактации, заявила РИАМО пластический хирург Юлия Юнусова.
«Гормональные изменения в этот период могут оказать негативное влияние на заживление тканей и привести к непредсказуемым результатам. После окончания грудного вскармливания рекомендуется подождать не менее шести месяцев перед операцией», — объяснила медик.
Кроме того, противопоказаниями являются аутоиммунные заболевания, поскольку иммунитет может просто не принять чужеродный объект. Имплантация также противопоказана людям с онкологическими заболеваниями, в период активных воспалительных процессов и обострения хронических болезней. К этому списку могут добавиться и другие противопоказания, обусловленные индивидуальными особенностями организма человека. Поэтому перед увеличением груди необходимо пройти комплексное медицинское обследование, чтобы исключить все риски, добавила Юнусова.
Она отметила, что кроме грудных имплантов, можно вставить себе подбородочные и скуловые. Существуют также импланты для голени, увеличивающие объём икроножной мышцы. А вот от ягодичных имплантов многие врачи отказались в пользу липофилинга — пересадки жировой ткани. Например, такую операцию сделал себе Филипп Киркоров, который вкачал в ягодицы жир с живота и боков. Однако это далеко не единственное вмешательство в тело поп-короля. Ранее Life.ru подробно рассказывал, как именно преобразилась внешность 57-летнего исполнителя.