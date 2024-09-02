Пластический хирург объяснила, кому нельзя увеличивать грудь и скулы

Россиянкам, мечтающим об увеличении груди, назвали ряд противопоказаний для пластической операции. В частности, импланты нельзя вставлять во время беременности и лактации, заявила РИАМО пластический хирург Юлия Юнусова.

«Гормональные изменения в этот период могут оказать негативное влияние на заживление тканей и привести к непредсказуемым результатам. После окончания грудного вскармливания рекомендуется подождать не менее шести месяцев перед операцией», — объяснила медик.

Кроме того, противопоказаниями являются аутоиммунные заболевания, поскольку иммунитет может просто не принять чужеродный объект. Имплантация также противопоказана людям с онкологическими заболеваниями, в период активных воспалительных процессов и обострения хронических болезней. К этому списку могут добавиться и другие противопоказания, обусловленные индивидуальными особенностями организма человека. Поэтому перед увеличением груди необходимо пройти комплексное медицинское обследование, чтобы исключить все риски, добавила Юнусова.