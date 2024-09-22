В Тихорецком районе введён запрет на полевые работы в зоне 10 км от места ЧП
В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА ввели запрет на проведение полевых работ в радиусе 10 километров вокруг места происшествия. Об этом сообщил глава района Анатолий Перепелин в своём телеграм-канале.
«Уважаемые сельхозтоваропроизводители! Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в 10-километровой зоне от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.
Напомним, в Тихорецком районе введён локальный режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий атаки БПЛА, в результате которой началась детонация взрывоопасных предметов. Эвакуированных из домов жителей района перевезли в гостиницы в Тихорецком и Выселковском районе.
Shutterstock / FOTODOM / anmbph