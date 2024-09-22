Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 09:23

В Тихорецком районе введён запрет на полевые работы в зоне 10 км от места ЧП

В Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА ввели запрет на проведение полевых работ в радиусе 10 километров вокруг места происшествия. Об этом сообщил глава района Анатолий Перепелин в своём телеграм-канале.

«Уважаемые сельхозтоваропроизводители! Оперативным штабом Тихорецкого района принято решение о временном запрете полевых работ в 10-километровой зоне от места ЧП до полного обследования территорий на предмет наличия взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Напомним, в Тихорецком районе введён локальный режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий атаки БПЛА, в результате которой началась детонация взрывоопасных предметов. Эвакуированных из домов жителей района перевезли в гостиницы в Тихорецком и Выселковском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Николай Рюмин
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров