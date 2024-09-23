Российские десантники пресекли попытку ВСУ пробраться вглубь Курской области

Десантники «Севера» не позволили солдатам киевского режима пройти вглубь Курской области и ликвидировали всех вместе с техникой. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ. В контратаке задействовали артиллерию, беспилотники и противотанковые комплексы.

Десантники уничтожили отряды ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак», — говорится в сообщении ведомства.