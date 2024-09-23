Российские десантники пресекли попытку ВСУ пробраться вглубь Курской области
Десантники «Севера» не позволили солдатам киевского режима пройти вглубь Курской области и ликвидировали всех вместе с техникой. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ. В контратаке задействовали артиллерию, беспилотники и противотанковые комплексы.
Десантники уничтожили отряды ВСУ. Видео © Минобороны РФ
«Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак», — говорится в сообщении ведомства.
Недавно солдаты ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» в курском приграничье. Дрон прямым попадание сжёг цель.
Минобороны РФ