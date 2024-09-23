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23 сентября, 06:36

Российские десантники пресекли попытку ВСУ пробраться вглубь Курской области

Десантники «Севера» не позволили солдатам киевского режима пройти вглубь Курской области и ликвидировали всех вместе с техникой. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ. В контратаке задействовали артиллерию, беспилотники и противотанковые комплексы.

Десантники уничтожили отряды ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«Десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак», — говорится в сообщении ведомства.

«Ланцет» прямым попаданием сжёг украинскую гаубицу в Курской области
«Ланцет» прямым попаданием сжёг украинскую гаубицу в Курской области

Недавно солдаты ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» в курском приграничье. Дрон прямым попадание сжёг цель.

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Минобороны РФ

Николай Рюмин
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