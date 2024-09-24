Шокирующее расследование SHOT ПРОВЕРКИ: Как устроиться в медклинику без образования и лицензии

SHOT ПРОВЕРКА публикует новое расследование — на этот раз разоблачение коснулось частных медицинских кабинетов. Как выяснилось, арендовать их может любой желающий, даже журналист. Для этого не нужно образование, лицензия и даже паспорт.

Чтобы арендовать кабинет для медицинских услуг, по закону врачу необходимо предоставить целый пакет документов: дипломы, сертификаты, лицензии — зарегистрироваться в налоговой, пройти проверки Роспотребнадзора и Депздрава. Однако в реальности кабинеты сдают любому прохожему с улицы. Так, у автора SHOT ПРОВЕРКИ Олега Сидякина не спросили ни медицинского диплома, ни даже паспорта. Цена вопроса — 4 тысячи рублей в сутки.

Разоблачение частных медицинских кабинетов. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Чтобы проверить, клюнет ли кто-то на стоматолога «с улицы», решили зазывать людей в клинику с помощью флаеров, обещающих скидку. Нашлась одна пациентка, однако и она проявила бдительность, спросив у «врачей» удостоверения. Тогда и пришлось признаться, что всё это — эксперимент.