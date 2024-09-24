«Флибуста закончилась, как и я»: Популярная пиратская библиотека закрывается из-за опухоли у создателя

Создатель и владелец одной из самых популярных пиратских онлайн-библиотек, которая была заблокирована в РФ, предупредил о закрытии проекта. По словам владельца, известного под псевдонимом Stiver, причиной стала его болезнь — «неприличных размеров глиобластома», то есть рак мозга.

«К сожалению, Флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал администратор.

По его словам, сервера, на которых расположен проект, оплачены ещё на несколько недель вперёд. Напомним, «Флибуста» — это бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. Она была одной из самых популярных книжных порталов в Интернете. Сервис заблокирован в России с 2016 года из-за жалоб правообладателей.