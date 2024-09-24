В Черниговской области, которая граничит с Россией и Белоруссией, разрушаются и ветшают непригодные фортификации, сооружённые за счёт местного бюджета. Власти перекладывают вину за это друг на друга, пишет издание «Украинская правда».

«Фортификации в Черниговской области обвалились и поросли сорняками: военная и гражданская власть кивают друг на друга», — указано в материале.

В Сети распространили кадры защитных сооружений, которые возводили в 2022 – 2023 годах за счет горбюджета. Тогда на строительство потратили 2,6 миллиона долларов. Сейчас они все заросли травой и начали гнить от дождей, в некоторых местах произошли обвалы. Глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский винит во всех бедах городской совет. Его «шокируют» последствия такого отношения к обороне.

Со своей стороны исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако говорит, что все объекты подвергались строгой оценке военных, которые со всем были согласны.

Недавно бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время противостояния российским войскам потеряли уже более полумиллиона солдат. Он отметил, что во многих селениях вовсе не осталось мужчин.