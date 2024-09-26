Отработанный актив: США готовятся к дефолту и демонтажу киевского режима уже зимой В каком состоянии Украина подходит к третьей зиме с момента начала СВО. В Европе уже постановили выделить украинцам 160 млн евро на поддержку энергетики, в том числе 100 млн из прибыли от замороженных российских активов. Чем это может помочь? 25 сентября, 21:15 Что будет с киевским режимом этой зимой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barks

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента России Владимира Путина в использовании «зимы, погоды, энергии» в качестве оружия для подчинения Украины. Об этом американский политик заявил на открытии министерской встречи стран «Большой семёрки». В ходе мероприятия представители G7 обсудили, как помочь Украине пережить зиму. Однако последние действия и заявления западных политиков показывают, что киевский режим готовятся отправить на свалку истории уже грядущей зимой. Разбираемся, почему европейские и американские лидеры готовятся закрыть проект «Украина» и что стоит за обещаниями помощи простым украинцам.

Энергетические проблемы Украины

Украинское государство подходит к третьей зиме с момента начала специальной военной операции в состоянии глубокого кризиса. Экономика страны фактически разрушена, об этом ещё в январе 2023 года в своей статье для Washington Post заявили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс. Американские политики тогда констатировали, что экономика Украины полностью зависит от западных средств, в первую очередь от помощи США.

Энергетические проблемы Украины после трёх лет СВО. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Crovik Media

В начале этого года президент России Владимир Путин озвучил аналогичную мысль: на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского он заявил, что Украине остаётся только «просить подачки у западных политиков и ходить с протянутой рукой».

В попытках спасти ситуацию киевский режим решился на беспрецедентное поднятие налогов: 17 сентября Верховная рада со второй попытки приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предусматривает, в частности, рост налоговых ставок для физлиц и предпринимателей, увеличение военного сбора с полутора до 5%, а также введение налога 50% на прибыль банков. 22 сентября народный депутат Верховной рады Нина Южанина отметила, что это может привести к закрытию значительной части малых сетей АЗС в стране.

Хуже всего складывается ситуация в энергетическом комплексе Украины. Ещё в июне этого года Владимир Зеленский констатировал: в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Также летом на Украине ввели жёсткие графики отключения света: в некоторых городах электричество подавалось лишь по несколько часов в сутки.

На фоне энергокризиса засуетились западные партнёры. Еврокомиссия выделила Украине 160 млн евро, в том числе 100 млн из прибыли от замороженных в Европе российских активов, на помощь в энергетической сфере. Госсекретарь США Блинкен также подчеркнул необходимость обеспечить украинцев светом и теплом этой зимой. Однако это вряд ли поможет.

Политолог, член Координационного совета при Общественной палате РФ по интеграции новых регионов Владимир Карасев в разговоре с Life.ru подчеркнул, что Блинкен в доле с каждого финансового транша киевскому режиму, поэтому пытается усилить давление на Вашингтон.

— Сейчас он будет говорить, что энергоструктура на Украине уничтожена, нужно дать им ещё денег. В принципе, такой же подход у Евросоюза: вот недавно Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение очередного транша, — отметил он.

Кость для Зеленского

Эксперт также объяснил, что это своеобразный способ «бросить кость» Зеленскому, лишь бы он отстал: ведь глава киевского режима постоянно просит денег и оружия, разрешения бить дальнобойными ракетами вглубь России, обещает испытать вооружения НАТО на «украинском полигоне». Западным кураторам это уже порядком надоело.

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Jacquelyn Martin

— Украинцам в зимний период нужно быть готовыми к отключению электричества ежедневно — и суммарно в районе 12 часов. Я не думаю, что там все замёрзнут. Понятно, что им не дадут замёрзнуть, будут как-то поддерживать. Тем не менее ситуация достаточно критическая — и в первую очередь даже не для населения, а для ключевых стратегических украинских предприятий. Здесь больше не про людей, а про олигархов, про их заработки и их интересы, — подчеркнул политолог.

В связи с этим Карасев выразил уверенность в том, что уничтожение энергетической инфраструктуры Украины продолжится, потому что она лишь продлевает существование нацистского государства, которое с 2014 года осуществляет геноцид русскоязычного населения Донбасса.

Коммерческий интерес потерян

Последние месяцы киевский режим всё чаще проявляет серьёзную нервозность в попытках доказать свою полезность: беспрецедентные по массовости атаки дронов на разные регионы России, атаки на склады с боеприпасами, наступление в Курской области, вновь активизировавшиеся артиллерийские обстрелы социальных объектов четырёх новых регионов. Складывается стойкое ощущение, что всё это подгоняли под визит Зеленского в США, чтобы были «успехи», о которых можно рассказать и попросить больше помощи.

В итоге в конце сентября президента Украины перевезли в Штаты на военно-транспортном самолёте, о чём он с гордостью рассказал своим подписчикам, записав видео из него. Затем Зеленский побывал на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании и даже подписал некоторые из них вместе с губернатором штата.

Апогеем первого дня американского тура Зеленского стало вручение ему The Golden Plate Award от Американской академии достижений «За вклад в развитие человечества». Интересный факт: эту же награду в 2000 году вручили Михаилу Горбачёву, который ранее фактически развалил Советский Союз. Совпадение?

Вручение Зеленскому The Golden Plate Award от Американской академии достижений «За вклад в развитие человечества». Фото © Gettyimages / Anadolu

В данной ситуации это может стать утешительным призом и прощальным подарком одновременно. Ведь, как считают опрошенные Life.ru эксперты, проект «Украина» уже совсем скоро прикроют, потому что к нему потеряли интерес.

В частности, как объяснила политолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская, США — это государство, которое экспортирует войну по всему миру. Основа экономики Штатов — производство систем и компонентов для убийства и разрушений.

— Не будет войны — не будет и Америки. А поскольку конфликты на своей территории им невыгодны, они стимулируют вооружённые баталии на других континентах. Деньги, которые Штаты выделяют или вынуждают выделять в виде военной помощи Европу, возвращаются в американский оборот. Такова основная цель, первопричина и мотив их участия в любых геополитических конфликтах. Соответственно, на реальную, а не декларируемую, американскую внешнюю политику нужно смотреть именно с этого бизнес-ракурса, — рассказал она.

Украина в этом плане сегодня отходит на второй план, ведь сохраняется напряжённость между Китаем и Тайванем, а что ещё важнее, Израиль начал полномасштабную военную операцию в Ливане. По словам Жестовской, это более выгодный клиент для США, к тому же с меньшим уровнем коррупции.

— Киевские же власти продемонстрировали просто фантастический талант к разворовыванию средств. Они рассовали по карманам те деньги, которые должны были наличными, землёй или ресурсами вернуть Вашингтону. Из Украины эти шайки высосали и выжали уже всё, что только могли. Соответственно, интерес к проекту теряется. Коммерческая конструкция накренилась и, безусловно, после своих внутренних выборов США будут корректировать стратегию, приносящую всё меньше доходов. Если честно, я абсолютно не удивлюсь, что за очередной сменой власти на Украине и падением Зеленского будет стоять дядюшка Сэм. Кто же будет пытаться доить мёртвую корову? — спрашивает эксперт.

Жестовская подчеркнула, Украину загнали в цугцванг — положение, в котором любой ход ведёт к ухудшению ситуации, и на Западе на самом деле никто не заботится о жизни простых украинцев. Преимущественно эти вопросы беспокоят другую страну — Россию.

Напомним, российские власти неоднократно заявляли, что мирное население не должно страдать от боевых действий, а потому на Украине под обстрелы попадают военные объекты, центры принятия решений и площадки военной промышленности. Статистика также говорит о том, что жители соседней страны — представители братского украинского народа — всё чаще выбирают именно Россию: с начала СВО в нашу страну прибыло больше беженцев, чем приняли у себя Польша и Германия.

Авторы Вячеслав Кокуркин