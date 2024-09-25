На следующей неделе сложится аномальная ситуация для курса рубля: Сколько будет стоить валюта На 30 сентября придётся пик налоговых платежей, что может привести к повышению курса рубля. Это не единственное событие, которого экономисты ждут на следующей неделе. На какой уровень выйдет курс валют? 24 сентября, 21:23 Экономисты сделали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Гребенщиков

Что происходит на валютном рынке в конце сентября

Рубль продолжает сдавать позиции. Юань и евро подорожали до одиннадцатимесячных максимумов; а доллар — до пятимесячных. Курс валют уже выше 13,2, более 103,2 и почти 93 соответственно. Так охарактеризовал ситуацию эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он выделил пять причин ослабления рубля. Это восстановление импорта, замедление экспорта, отсутствие продажи валюты в сентябре со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила, снижение нормативов репатриации валютной выручки экспортёров, проблемы с открытой валютной позицией.

— Налоговый период может поддержать рубль и вызвать локальную коррекцию инвалют. На 30 сентября приходится пик платежей. Нефть отросла на 10% с минимума, но эффект для курса рубля будет позже на фоне временного лага между поставкой и оплатой сырья, — добавил Михаил Зельцер.

Курс рубля на следующей неделе может продемонстрировать некоторую стабилизацию. Налоговый период, вероятно, окажет положительное влияние на курс рубля. Однако стоит отметить, что на рынке в настоящее время действует множество разнонаправленных факторов, что затрудняет точное прогнозирование. Тем более что торговая неделя только началась и неизвестно, какие сюрпризы нас ожидают в ближайшие четыре дня. Эти моменты озвучил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, на следующей неделе особое внимание участников рынка будет приковано к нескольким ключевым событиям. Во-первых, к статистике из США (ISM в производственном секторе и секторе услуг, NFP за сентябрь). Во-вторых, важным фактором станет динамика цен на нефть и отчёты по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти и Минэнерго США.

— С 10 сентября нефть марки Brent подорожала на 9,4%. Неизвестно, на каком уровне закроется нефтяной рынок. Если рост продолжится, это может оказать определённую поддержку рублю. Однако сохраняющаяся волатильность на нефтяном рынке и чувствительность к геополитической ситуации на Ближнем Востоке, а также слабый спрос со стороны Китая могут внести свои коррективы, — пояснил Владислав Антонов.

Каким будет курс рубля на следующей неделе

Михаил Зельцер не ждёт значительного снижения курса рубля. Более того, он ожидает коррекцию после взлёта курсов иностранных валют. Возможно, уже от текущих значений рубль пойдёт вверх, а инвалюты вниз. По прогнозам аналитика, через неделю юань опустится ниже 13, что на 2% ниже биржевых цен.

— В начале октября ожидаем укрепления рубля до 90 рублей за доллар. Это связано с краткосрочным эффектом от старта нового налогового периода, а также с завершением периода крупных закупок золота как универсального защитного инструмента. Впрочем, на курс рубля влияет и множество других факторов. Среди внешних отметим усиление доллара на фоне снижения ключевой ставки ФРС сразу на 0,5 п.п. Из внутренних — замедляющийся экономический рост и растущее инфляционное давление, — считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По его словам, есть «коридор» в 90–100 рублей за доллар, наиболее комфортный для российской экономики. Он позволяет соблюдать интересы как экспортёров, так и импортёров. Банк России вряд ли допустит продолжительные колебания выше или ниже этих значений.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что пара юань/рубль может вернуться в диапазон 12,5–13 рублей. Дополнительным фактором поддержки может выступить восстановление рынка энергоносителей. Там ближайший фьючерс на нефть марки Brent после ухода ниже 70 долларов за баррель смог перейти к росту и выйти в район 74–75 долларов.

Однако в дальнейшем, отметил Богдан Зварич, давление на национальную валюту может возобновиться. Основными факторами влияния для рубля станут спрос со стороны импортёров и ожидания по притоку валютной выручки в страну от экспортёров.

— Рубль может немного укрепиться на следующей неделе. Экспортёры держат валюту, а ЦБ не продаёт, что создаёт дефицит предложения валюты. Также начинается сезонное повышение спроса. Импортёры начинают активнее покупать валюту, повышая спрос. В начале следующей недели экспортёры начнут продавать валюту для уплаты налогов, увеличивая предложение. А умеренный рост цен на нефть может поддержать рубль. Прогнозируемый диапазон колебаний — 90–94 рубля за доллар, — отметил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

По его словам, в дальнейшем следует также обратить внимание на решения ЦБ по ключевой ставке. Если ЦБ повысит ставку на следующем заседании, то рубль может получить дополнительную поддержку. Также немаловажно следить за геополитической ситуацией.

Динамика курса рубля развивается по оптимистичному сценарию. В оставшиеся дни сентября рубль укрепится максимум до значений 90 рублей за доллар, 100 рублей за евро и 12,50 рубля за юань. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

— Что касается непосредственно курса рубля, я полагаю, что он продолжит движение в рамках сформировавшегося торгового диапазона. Для доллара это 90,30–93,50 рубля, для евро — 98,30–106,40 рубля, а для юаня — 12,50–13,30 рубля. Ключевым уровнем сопротивления для доллара остаётся отметка 93,40 рубля, преодоление которой может открыть путь к дальнейшему росту до 95,00 рубля, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева