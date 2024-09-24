WhatsApp внедрит для пользователей на Android новую опцию

Мессенджер WhatsApp внедрит на Android-устройствах опцию, которая позволит с помощью одной кнопки пометить все чаты как прочитанные. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

«Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что сейчас функция находится на стадии разработки, она доступна только некоторым бета-тестерам, у которых во вкладке «чаты» появилась опция «прочитать всё». До этого WhatsApp вслед за Telegram добавил функцию «прочитать всё» для устройств на операционной системе iOS.