WhatsApp внедрит для пользователей на Android новую опцию
WhatsApp запустит опцию «прочитать всё» для пользователей на Android
Мессенджер WhatsApp внедрит на Android-устройствах опцию, которая позволит с помощью одной кнопки пометить все чаты как прочитанные. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
«Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием», — говорится в публикации.
Стоит отметить, что сейчас функция находится на стадии разработки, она доступна только некоторым бета-тестерам, у которых во вкладке «чаты» появилась опция «прочитать всё». До этого WhatsApp вслед за Telegram добавил функцию «прочитать всё» для устройств на операционной системе iOS.
Ранее Life.ru сообщал, что WhatsApp с 1 октября прекратит поддержку на ряде старых смартфонов. В частности, речь идёт об iPhone 7, 7s, 7 Plus, Samsung Galaxy S7 и Xiaomi Mi 5 Pro.
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