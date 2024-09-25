Известный китайский деятель таинственно исчез после критики в адрес Си Цзиньпина
WSJ: Китайский экономист Чжу исчез после критики в адрес Си Цзиньпина в WeChat
Председатель КРН Си Цзиньпин. Обложка © Кremlin.ru
Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из публичного пространства после критики действий председателя КНР Си Цзиньпина. Подробности озвучили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ).
По данным СМИ, эксперт лишился весной этого года должности директора аналитического центра CASS, который напрямую подчиняется Госсовету КНР. А после скандальных публикаций в закрытом чате соцсети WeChat его и вовсе задержали силовики, утверждает издание.
Чжу высказался с критикой властей из-за неправильной экономической политики. Журналисты пытались связаться с экспертом, однако он перестал выходить на связь. На публике Чжу давно не видели, а дверь в его квартире, по словам соседей, закрыта.
А ранее американская военная разведка сообщила, что пропавший из медиаполя министр обороны Китая Ли Шанфу отстранён от занимаемой должности и находится под следствием. В самом ведомстве объясняли его "исчезновение" неудовлетворительным состоянием здоровья, однако в США уверены, что всё дело в проблемах с законом.