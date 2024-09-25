Известный китайский деятель таинственно исчез после критики в адрес Си Цзиньпина

Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из публичного пространства после критики действий председателя КНР Си Цзиньпина. Подробности озвучили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По данным СМИ, эксперт лишился весной этого года должности директора аналитического центра CASS, который напрямую подчиняется Госсовету КНР. А после скандальных публикаций в закрытом чате соцсети WeChat его и вовсе задержали силовики, утверждает издание.

Чжу высказался с критикой властей из-за неправильной экономической политики. Журналисты пытались связаться с экспертом, однако он перестал выходить на связь. На публике Чжу давно не видели, а дверь в его квартире, по словам соседей, закрыта.