Разведка США считает, что министр обороны Китая находится под следствием
FT: В США узнали об отстранении главы МО Китая Ли Шанфу из-за проблем с законом
Ли Шанфу. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Пропавший из медиаполя министр обороны Китая Ли Шанфу отстранён от занимаемой должности и находится под следствием. Такие данные оказались в распоряжении американской военной разведки, сообщила газета Financial Times.
Глава ведомства не появлялся на публике около двух недель. Отсутствие на некоторых мероприятиях политик объяснял неудовлетворительным состоянием здоровья, однако в США уверены, что всё дело в проблемах Ли Шанфу с законом.
"Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина", — считают в FT.
Весной 2023 года Ли Шанфу посетил Россию, где провёл переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Комментируя встречу, западные СМИ пришли к выводу, что тем самым глава РФ показал США "средний палец".