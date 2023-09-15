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15 сентября, 02:11

Разведка США считает, что министр обороны Китая находится под следствием

FT: В США узнали об отстранении главы МО Китая Ли Шанфу из-за проблем с законом

<p>Ли Шанфу. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Ли Шанфу. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Пропавший из медиаполя министр обороны Китая Ли Шанфу отстранён от занимаемой должности и находится под следствием. Такие данные оказались в распоряжении американской военной разведки, сообщила газета Financial Times.

Глава ведомства не появлялся на публике около двух недель. Отсутствие на некоторых мероприятиях политик объяснял неудовлетворительным состоянием здоровья, однако в США уверены, что всё дело в проблемах Ли Шанфу с законом.

"Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина", — считают в FT.

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Министр обороны КНР Ли Шанфу предупредил о катастрофе в случае конфликта с США

Весной 2023 года Ли Шанфу посетил Россию, где провёл переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Комментируя встречу, западные СМИ пришли к выводу, что тем самым глава РФ показал США "средний палец".

Илья Пушкарев
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