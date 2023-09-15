Разведка США считает, что министр обороны Китая находится под следствием

Пропавший из медиаполя министр обороны Китая Ли Шанфу отстранён от занимаемой должности и находится под следствием. Такие данные оказались в распоряжении американской военной разведки, сообщила газета Financial Times.

Глава ведомства не появлялся на публике около двух недель. Отсутствие на некоторых мероприятиях политик объяснял неудовлетворительным состоянием здоровья, однако в США уверены, что всё дело в проблемах Ли Шанфу с законом.

"Это является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина", — считают в FT.