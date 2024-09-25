На Урале школьник решил доказать, что он Бэтмен и прыгнул со второго этажа

Семиклассник на спор выпрыгнул из окна второго этажа школы в Первоуральске Свердловской области. Подросток остался жив, но серьёзно повредил спину, пишет SHOT.

13-летний Игорь забрался на подоконник после урока ОБЖ под крики одноклассников. Он поспорил, что если прыгнуть с такой высоты, то ничего не будет. Под смех одноклассников, которые просили его одуматься, он решился на прыжок. И очень зря.

Мальчик выжил, но его госпитализировали в больницу. Ранее тот же Игорь, как рассказали SHOT его одноклассники, уже прыгал из окна в классе на спор — в прошлую пятницу. Тогда ему действительно ничего не было.