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25 сентября, 09:50

На Урале школьник решил доказать, что он Бэтмен и прыгнул со второго этажа

В Первоуральске парень на спор прыгнул со второго этажа школы и повредил спину

Семиклассник на спор выпрыгнул из окна второго этажа школы в Первоуральске Свердловской области. Подросток остался жив, но серьёзно повредил спину, пишет SHOT.

13-летний Игорь забрался на подоконник после урока ОБЖ под крики одноклассников. Он поспорил, что если прыгнуть с такой высоты, то ничего не будет. Под смех одноклассников, которые просили его одуматься, он решился на прыжок. И очень зря.

Мальчик выжил, но его госпитализировали в больницу. Ранее тот же Игорь, как рассказали SHOT его одноклассники, уже прыгал из окна в классе на спор — в прошлую пятницу. Тогда ему действительно ничего не было.

На окнах не было блокирующих устройств, и школьники спокойно их открывали.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Юрий Лысенко
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