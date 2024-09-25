«Абхазский синдром»: Почему в музее, отремонтированном на деньги россиян, почитают боевика Шамиля Басаева Как в героях Абхазии оказался террорист Басаев, почему его чтят в музее, реконструированном на деньги из бюджета России, в материале Life.ru. 25 сентября, 17:39 В центре — Шамиль Басаев, руководитель террористической операции. Обложка © ТАСС / Тарусов Константин

Государственный музей Абхазии временно закрыл экспозицию «Герои Абхазии», на которой был выставлен портрет террориста Шамиля Басаева. Но администрация музея не намерена убирать снимок до решения суда или приказа о лишении Басаева звания Героя Абхазии.

«Герой-террорист»

В 2013 году в столице Абхазии на российские деньги был реконструирован исторический музей республики. А спустя девять лет российские блогеры обнаружили, что в одном из залов здания висит портрет боевика Шамиля Басаева, который к тому же ещё и числится Героем Абхазии. Причём, согласно запросам российских СМИ, экспозиция с боевиком находится в музее Сухума с 2012 года.

Табличка на здании Абхазского госмузея, которая сообщает о том, что в 2013 году объект был восстановлен за счёт средств финансовой помощи Российской Федерации. Фото © Telegram / Hard Blog

Список жертв террориста Басаева исчисляется сотнями убитых и тысячами искалеченных жизней россиян. Почему героем страны стал человек, расправлявшийся с детьми? В результате теракта в школе Беслана погибли 333 человека, 186 из них — дети; в Будённовске было убито 130 человек; захват заложников на Дубровке боевиками привёл к смерти 71 человека; 89 пассажиров были взорваны его шахидками-смертницами в 2004 году. А ещё было множество менее крупных, но не менее трагичных подрывов и нападений.

В России до сих пор отлавливают боевиков из банды Басаева, срока давности за их преступления не существует. 24 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву, которых обвиняли по делу о теракте в Чечне в 2005 году. Их приговорили к 24 и 25 годам лишения свободы. 19 лет назад в результате теракта погибли 15 человек и ещё 36 пострадали.

В сухумском музее РИА «Новости» прокомментировали, что фото Басаева не будут убирать до решения суда или до лишения его звания Героя Абхазии. «В период Отечественной войны народа Абхазии он помог нам одержать победу над армией Госсовета Грузии. Он часть нашей истории», — заявили сотрудники музея в оправдание защиты террориста Басаева. Согласно документам, в 1992 году Басаев командовал отрядом добровольцев Кавказа, воевавшими на стороне Абхазии против Грузии. Некоторое время он замещал министра обороны непризнанной республики и получил звание «Герой Абхазии».

Экспозиция в Абхазском госмузее, посвящённая героям Абхазии. Фото © Telegram / Hard Blog

В Советском Союзе даже героев, совершивших преступления, лишали звания и наказывали по всей строгости закона. Фактически, отмечают в пабликах, с точки зрения закона эта композиция является публичным оправданием терроризма, а с морально-этической точки зрения — это кощунство и «плевок в спину» России.

Что говорят эксперты

— В своё время — в начале 90-х годов — Басаев участвовал в гражданской войне в Абхазии и воевал против грузин. И это страница истории. Но Шамиль Басаев не остановился на этом. В России Шамиль Басаев организовывал, финансировал и проводил целый ряд страшнейших террористических актов, в результате которых гибли мирные граждане, — прокомментировал Life.ru российский историк и публицист Александр Дюков. — Причастность Шамиля Басаева к этим преступлениям никогда не отрицалась им же самим. И демонстрация этой фотографии, да ещё с надписью «Герой Абхазии», является совершенно однозначным выпадом в сторону России. Это тем более недопустимо, что выставка с фотографией Басаева демонстрируется в Государственном музее Абхазии.

В центре — террорист Шамиль Басаев. Фото © ТАСС / Садулаев

Тем более что музей реставрировали на деньги из российского бюджета, напоминает Дюков, там висит соответствующая табличка: «Отвратительно, что в государственном музее, вроде как дружеском, висит портрет Басаева, но ещё более омерзительно, что этот портрет, эта выставка демонстрируется в музее, который восстановлен за российские деньги».

— Вне всякого сомнения, это антироссийский выпад. И необходимо официальное заявление властей Абхазии, которые должны дать оценку произошедшему и исправить ситуацию. По крайней мере, в той её части, которая касается выставки в музее. Хотя, на мой взгляд, здесь не только исправить надо, но и как минимум извиниться. В первую очередь перед многочисленными жертвами Шамиля Басаева и его боевиков, — считает Дюков.

— В истории войны за независимость Соединённых Штатов Америки был такой эффективный генерал Бенедикт Арнольд. Он активно воевал против британцев, а потом был ими завербован, стал передавать планы действий повстанцев, был разоблачён, бежал. Так вот, в США нашли выход. Поскольку Арнольд был в ходе боёв пару раз ранен в ногу, они поставили памятник этой ноге. Мол, она, безусловно, заслуживает уважения. Всё остальное генерал своим поведением перечеркнул, — прокомментировал Life.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. — К Басаеву надо относиться примерно так же. Да, когда-то он совершал подвиги. И те, в чью пользу он действовал, пусть ставят ему памятники, ну а мы помним то, что он делал против нас.

Боевик Шамиль Басаев. Фото © ТАСС / Хамельянин Геннадий

Хотя, по его словам, военные действия на одной стороне и переключение на другую не идут ни в какое сравнение с убийством детей и женщин. Но абхазских детей и женщин Басаев не убивал, поэтому в Сухуме об этом не думают. Вассерман считает так: «Когда Россия воссоединится полностью, включая и Грузию, и Абхазию, и ещё много чего, тогда и придётся разбираться. Ибо он воевал за абхазов против Грузии, а потом и мы подключимся к выяснению, чего он заслужил».

Вливания России в экономику Абхазии

Реакция музейщиков Абхазии действительно вызывает недоумение. Хотя не только музейщиков. За 15 лет Россия влила в эту маленькую страну больше 110 миллиардов рублей. Много это или мало? Бюджет Абхазии за 2022 год составил 11,7 миллиарда рублей, расходы — 12,3 миллиарда рублей. Как видите, помощь существенная.

30 миллиардов рублей составили бюджетные инвестиции, 80 миллиардов — зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам. Ещё 17 миллиардов рублей вложили в страну российские инвесторы. 72% товарооборота Абхазии приходится на Россию. В 2024 году это 16 миллиардов рублей. Кроме того, Абхазия прочно связана с Россией энергетикой. В 2023 году в республику из РФ ввезли 90 тысяч тонн топлива. К тому же Россия много лет бесплатно поставляла в Абхазию электричество в осенне-зимний период. За один квартал стоимость электроэнергии составляла до шести миллиардов рублей.

Кроме того, российские туристы ежегодно приносят Абхазии прибыль. Например, в 2023 году Абхазию посетили 1,4 миллиона человек, а годом ранее — 1,1 миллиона человек. Туристы из России дают стране 40% дохода.

Что из себя представляет экономика Абхазии? 10% экспорта составляет продукция предприятия «Вина и воды Абхазии», 35% — цитрусовые. Кроме того, абхазы сдают туркам шельф Чёрного моря под вылов рыбы, продают лес и добывают уголь — 100 тысяч тонн в год.

Отношения гордой страны и России осложнились в последние годы. Возможно, это связано с усилением влияния Турции на регионы Кавказа и с деятельностью турецких организаций, которые подталкивают абхазов к демаршам против России, а также ряда других разведывательных сообществ, промышляющих на границах РФ.

Абхазия отказывается выполнять требования Москвы о ратификации Соглашения о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам, отказывается допускать российских инвесторов к проектам и снимать для них ограничения на рынке недвижимости. А также отказывается сообщать информацию о депутатах, имеющих гражданство России, но действующих в ущерб российским интересам, чтобы РФ могла лишить их гражданства. Результатом недомолвок стала приостановка российских соцвыплат бюджетникам Абхазии.