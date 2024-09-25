Toyota Camry вылетела на тротуар и сбила людей на Миусской площади в Москве

Массовая авария в центре Москвы. По данным SHOT , у Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) столкнулись пять машин.

Чёрная Toyota Camry вылетела на тротуар на Миусской площади и сбила пешеходов. По данным телеграм-канала, количество пострадавших уже увеличилось до двух, их экстренно госпитализировали. Известно, что одна раненая женщина находится в тяжёлом состоянии. На место ДТП работают сотрудники экстренных служб.