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25 сентября, 14:35

Toyota Camry вылетела на тротуар и сбила людей на Миусской площади в Москве

Массовая авария в центре Москвы. По данным SHOT, у Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) столкнулись пять машин.

Последствия аварии. Видео © SHOT

Чёрная Toyota Camry вылетела на тротуар на Миусской площади и сбила пешеходов. По данным телеграм-канала, количество пострадавших уже увеличилось до двух, их экстренно госпитализировали. Известно, что одна раненая женщина находится в тяжёлом состоянии. На место ДТП работают сотрудники экстренных служб.

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Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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