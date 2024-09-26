Отражена воздушная атака на Орловскую область

Российские силы ночью пресекли попытку украинских боевиков ударить с помощью беспилотника по территории Орловской области. О последствиях сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы. Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днем и ночью охраняют наши семьи! Победа будет за нами!» – подчеркнула глава региона.