Отражена воздушная атака на Орловскую область
Губернатор Клычков: Над Орловской областью ночью сбит украинский БПЛА
Российские силы ночью пресекли попытку украинских боевиков ударить с помощью беспилотника по территории Орловской области. О последствиях сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы. Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днем и ночью охраняют наши семьи! Победа будет за нами!» – подчеркнула глава региона.
Согласно сводке Минобороны РФ, всего за ночь силам ПВО пришлось работать в трёх регионах России, отражая атаки семи украинских беспилотников. Из них четыре сбили в Белгородской области.
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