Телеканал «78» проведёт акцию «Я тебя слышу» к Международному дню глухих

Телеканал «78» совместно с Национальной Медиа Группой разработал специальную программу эфира, которая будет показана 27 сентября — в преддверии Международного дня глухих. Он в этом году отмечается в воскресенье, 29 сентября. Об акции «Я тебя слышу на «78» рассказала пресс-служба телеканала.

27 сентября, чтобы привлечь зрительское внимание к проблеме слабослышащих, логотип телеканала изменится на вариант с переводом на русский жестовый язык. Кроме того вечерний выпуск «Известий 78» будет проведён с участием сурдопереводчика, а в утреннем выпуске он и вовсе займёт место ведущего, чтобы подчеркнуть изложение новостей на жестовом языке.

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«Людям с нарушением слуха очень важно чувствовать себя частью нашего общества, подтверждением тому являются благодарности и обратная связь, которую я, как профессиональный переводчик русского жестового языка, почти каждый день получаю от зрителей телеканала «78», — рассказала сурдопереводчик телеканала «78» Жанна Зажигина.

Женщина также ведёт рубрику «Жестовый язык» в программе «Полезное утро», где обучают слышащих людей основам языка жестов в доступном и лёгком формате. 27 сентября там также покажут блок, посвящённый Международному дню глухих: в студии появятся автор проекта, помогающего людям с нарушением слуха, Анастасия Крильштейн, и волонтёр Эсмира Гасанова. Они расскажут о способах поддержки слабослышащих и программах по работе с молодёжью.