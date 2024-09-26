Что произошло с известным магазином электроники «Плеер.ру» и как живёт его руководство 26 сентября стало известно, что сеть популярных магазинов «Плеер.ру» закрыта для покупателей. Площадка ссылается на технические причины, но весь персонал уволился. Как вёл дела создатель компании Алексей Конышев? 26 сентября, 13:12 Популярный магазин «Плеер.ру» приостановил свою работу. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Один из старейших интернет-магазинов, торгующих разнообразной бытовой техникой, — «Плеер.ру» — неожиданно прекратил свою работу. Сайт площадки по-прежнему активен, однако на нём появилось объявление: «По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!» Покупатели также жалуются, что не работает и отдел клиентской поддержки.

Одновременно, по данным специализированных изданий, на сайтах по поиску работы появились резюме ряда сотрудников компании. Якобы они уволились «одним днём».

Как появился «Плеер.ру»

Площадка появилась в 2001 году. Её создал бизнесмен Алексей Конышев для продажи, покупки или обмена музыкальной электроники: приёмников, проигрывателей, различных аксессуаров к ним известных брендов. Известно, что 17-летний парень вместе с отцом к тому моменту торговал подобными железками на одном из столичных рынков.

Магазин «Плеер.ру» уведомляет о том, что пока не работает. Скрин с сайта Pleer.ru

Спустя десять с небольшим лет журнал Forbes включил «Плеер.ру» в рейтинг самых дорогих компаний Рунета с выручкой 60 млн долларов. По итогам 2016 года ретейлер вошёл в топ-100 крупнейших интернет-магазинов по версии Data Insight и оказался на 88-м месте с показателем выручки от онлайн-продаж почти 1,3 млрд рублей.

Площадка пользовалась огромной популярностью у покупателей благодаря крайне низким ценам, которые ряд экспертов рынка тогда считали ниже закупочных. Подобная практика приводила к многократным нападкам на «Плеер.ру» со стороны конкурентов, обвинявших магазин в нечестной конкуренции и контрабанде. Ходили слухи, что Конышев является лишь лицом компании, а реальные владельцы, мол, находятся где-то во властной вертикали.

За что «Плеер.ру» закрывали раньше

За свою историю скандальный магазин не раз попадал в неприятности. Ещё весной 2013 года в офис у метро «Автозаводская» приехали представители МВД. Полицейские предъявили ордер на обыск и отправились в складские помещения. По одной из версий, там они искали 70 смартфонов iPhone, украденных из фирменного магазина Apple в конце 2012-го.

Сотрудники полиции в здании интернет-магазина Pleer.ru. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В 2014 году Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) признала интернет-магазин «Плеер.ру» не соответствующим «стандартам обслуживания потребителя АКИТ». В ходе контрольной закупки она обнаружила, в частности, что на сайте «Плеер.ру» нет информации о правилах возврата и конкретных сроках доставки.

В 2018 году площадка приостанавливала работу в результате проверки, которую проводила ФСБ РФ. Тогда в Москве в магазине проходили обыски, правоохранители изымали сопроводительные документы на товар и электронику. Мероприятия проходили после публичного «разоблачения» «Плеер.ру» со стороны совладельца сети магазинов DNS Дмитрия Алексеева. Он обвинил конкурента в схемах «обнала денег и контрабандного ввоза товара».

В 2019 году работу магазина останавливал Савёловский районный суд после совместной проверки ФНС и ФСБ. Тогда юридическое лицо сайта — ООО «Алеко Т» — заподозрили в махинациях с чеками: компания с марта 2018-го по январь 2019-го якобы провела мимо кассы более 1 млн рублей.

Какие компании управляли «Плеер.ру»

«Восход»

«Плеер.ру» — компания, главной фишкой которой, похоже, была регулярная смена юридических лиц, управлявших площадкой. Возможно, к этой практике и приводили регулярные неприятности с проверками и судами.

«Плеер.ру» пользовался популярностью из-за низких цен. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Последнее юрлицо, от имени которого работала площадка, — ООО «Восход», учреждённое в 2021 году. Тогда фирме перешли права на товарный знак PLEER, и новое образование тут же начало генерировать прибыль: за первый год принесло чуть менее 1 млрд рублей выручки, в 2022 и 2023 годах — уже больше 3 млрд.

Его единственным владельцем и генеральным директором является Артём Кобзарь. При этом он не производит впечатления акулы бизнеса: «Восход» — это единственное предприятие в его предпринимательской карьере.

Сам топ-менеджер живёт в Домодедове и, по крайней мере, ещё недавно катался на корейском седане бизнес-класса KIA Optima. Судя по его активности в телеграм-чатах, в последнее время мужчина активно интересовался вопросами релокации и получения ВНЖ в других странах, а также операциями с криптовалютой.

«Алеко Т»

Ещё одна компания, которая управляла магазином до «Восхода», — «Алеко Т», созданная в апреле 2017 года, похоже, матерью основателя «Плеер.ру» Татьяной Конышевой.

Практически одновременно с остановкой работы «Плеер.ру» началась ликвидация фирмы «Алеко Т», которая ранее контролировала площадку. Фото © spark-interfax

Этой фирме принадлежал домен pleer.ru, а также права на интеллектуальную собственность — торговый знак PLEER. Уже спустя год после основания «Алеко Т» продемонстрировала сопоставимую с «Плеер.ру» выручку — 4,1 млрд рублей. В 2019 году она упала до 1,36 млрд, и на конец года на счетах компании было уже минус 1,2 млрд рублей. Такая метаморфоза произошла как раз после постановления Савёловского районного суда. Следом — в 2020 году — сменился собственник, а сама фирма с тех пор больше не подавала признаков жизни.

Кстати, незадолго до того, как сайт «Плеер.ру» перестал работать, — 4 сентября этого года — ФНС приняла решение ликвидировать компанию, переставшую подавать отчётность в фискальный орган.

Как живут основатели «Плеер.ру»

Алексею Конышеву всего 40 лет, он персона непубличная. Известно, что возможный владелец миллиардного бизнеса набожен, активно помогал монастырям и церковным организациям. Life.ru выяснил, что основатель бизнес-империи до сих пор с матерью зарегистрирован в обычной панельной многоэтажке в столичном районе Лианозово.

Автомобиль, зарегистрированный на Алексея Конышева. Фото © «Глаз бога»

На него был зарегистрирован престижный кроссовер BMW X7 с непростым номером, снятым со старого «мерседеса» матери Татьяны Конышевой. Кроме него, бизнесмен владел кроссовером премиум-класса Acura MDX и большим внедорожником Honda Pilot. Кроме того, семья пользовалась «сухопутной яхтой» — люксовым минивэном Mercedes-Benz Viano.

Официально в России Конышев сейчас является владельцем фирмы «Абиссаль», занимающейся операциями с недвижимым имуществом. Юридический адрес фирмы находится в соседнем с офисом «Плеер.ру» здании. В 2023 году при выручке в 2,3 млн рублей на счетах компании оказались 11 млн.

Кроме того, на коммерсанта зарегистрировано ИП с видами деятельности, связанными с сельским хозяйством. Он также числится председателем правления дачного кооператива «У Гремячих ключей» во Владимирской области.

Кстати, возможно, сейчас Алексей Конышев находится в Казахстане — недавно его полный тёзка с совпадающей датой рождения там получил местный ИНН и встал на медицинский учёт.

Похоже, Алексей Конышев всерьёз занимается сельским хозяйством. Фото © spark-interfax

Что касается Татьяны Конышевой, судя по архивам ФССП, в прошлом году женщина была должна около 150 тыс. рублей. Небольшие долги на несколько десятков тысяч рублей возникали и раньше. Кстати, автомобилями Татьяна Конышева пользовалась скромными: в её гараже были бюджетный Nissan Terrano, «ГАЗ -Соболь» и седан Chevrolet Aveo. Из больших внедорожников она пользовалась лишь Nissan Pathfinder.

Почему в «Плеер.ру» были такие низкие цены? 0 Возможно, это была контрабанда или какие-то серые поставки Владельцы ставили небольшую наценку, делая ставку на оборот Я не знаю такой магазин, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов