Ядерный подвох: Зачистка в Угледаре продлится неделю, почему Россия не торопится уничтожать плацдарм ВСУ под Курском, ситуация на 28 сентября Военный эксперт Алексей Леонков — о боях с противником в зоне СВО с 23 по 28 сентября. Для чего Россия выманивает резервы ВСУ под Курск. 27 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая область, 28 сентября

Военнослужащие России в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

В Донецкой Народной Республике три горячих направления, где наши подразделения добиваются успеха, освобождая населённые пункты, заходя в те укрепрайоны, которые раньше считались непреступными. Речь идёт об Угледаре, Покровске и Торецке (Дзержинск). Освобождено множество населённых пунктов, и противник не справляется с обороной, теряя каждые сутки людей и технику, в среднем более 2000 боевиков в день. Угрожающее положение для 72-й бригады ВСУ говорит о предстоящей ликвидации подразделения. Команды на вывод войск не поступало, они упустили время, когда могли бы это сделать.

NYT, описывая ситуацию важнейшего укрепрайона ВСУ Угледара, подтверждает, что «повторяется история Авдеевки, Очеретина, Карловки, невельского кармана и многих других пунктов, ставших могилой для их украинских гарнизонов». Выход из города уже невозможен, поэтому эту бригаду ожидает либо полный разгром, либо плен.

Наша авиация, применяя крылатые бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сорвала ротации и переброску резервов. То есть всю эту неделю продолжалась работа по тылам противника, по промплощадкам, где ремонтировалась техника, собирались беспилотные летательные аппараты и происходило сосредоточение войск, военной техники.

Курская область, 28 сентября

Под Курском плацдарм СВО сжимается. Фото © ТАСС / Александр Река

В Курской области происходит сжатие плацдарма ВСУ. Наш Генеральный штаб обозначил, что существует план окончательного освобождения приграничья. Но пока ещё противник пытается перебрасывать туда резервы. В основном это подразделения территориальной обороны, которые уже на подходах к Курской области начинают нести потери.

Полагаю, что основная временная тактика — перемалывание сил противника. Потому что врагу для того, чтобы удержать курский плацдарм, постоянно нужны резервы, военная техника, боеприпасы, эвакуация раненых и так далее. При этом ресурсы заканчиваются, и они начинают оголять фронт.

Им приходится снимать подразделения отдельных бригад с линии боевого соприкосновения, надеясь, что наша армия не начнёт там наступление. Но, как только это происходит, фронт активизируется и наши бойцы идут в наступление. Сейчас противник на территории Курской области локализован, идёт вычищение его из лесополос и отдельных населённых пунктов. Эта кропотливая работа проводится тщательно.

В сравнении с началом августа ВСУ потеряли прежнюю плотность войск. На ряде участков противник лишается 30–40 боевиков, в общей совокупности ежедневные потери на Курском направлении составляют порядка 250–300 человек. А общие потери уже превысили 17 тысяч. При этом уничтожаются элитные части, что обескровливает мобильные резервы Украины.

Сожжено и выведено из строя огромное количество бронированной техники — более 1200 единиц. Потому что пока идёт снабжение, поддержка вот этой группировки, то есть счётчик не останавливается, техника уничтожается.

Курская авантюра ВСУ может войти в историю официально как «курская мясорубка». Эти действия сказываются на всей линии боевого соприкосновения. Попытки удержать любой ценой этот плацдарм бессмысленны, потому что за ним на территории Сумской области нет даже фортификационных сооружений.

К концу следующей недели количество оккупированной ВСУ территории под Курском уменьшится. Но мы не торопимся схлопывать этот плацдарм, потому что противник продолжает перебрасывать сюда резервы. Нам это выгодно, потому как ослабляются вражеские позиции по всему фронту, что потом будет способствовать успеху наступления наших подразделений.

Ядерный сигнал

Российский ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М». Фото © Wikipedia / kremlin

Несмотря на броские заголовки западных СМИ, политики в США и Европе не просто почувствовали подвох от растиражированных нарративов, что Москва не решится на ядерный удар в случае угрозы своему суверенитету, но и прекратили дискуссию о дальнобойном оружии.

После того как мы обозначили изменения в ядерной доктрине, Запад начал остывать по отношению к идее предоставить дальнобойные ракеты Украине и разрешить ими бить по России. Москва чётко обозначила, что за это понесёт ответственность не только Украина, но и страны Запада, которые их предоставили. РФ не будет разбираться, было разрешение или нет, она будет оценивать это по факту. Это очень сильно скажется на военной помощи Украине, США сейчас делают последний транш 2,6 млрд долларов на военные нужды и 5 млрд на госполитику. Затем до вступления в права новой администрации президента США в феврале следующего года вливания будут остановлены. То же самое происходит в странах Европы. Речь идёт о 50 млрд замороженных активов России, которые в ЕС намеревались спустить на Украину.

Авторы Алексей Леонков