Спецотряд Мурза выдержал 41 день в «адском котле» ВСУ и без подкрепления остановил прорыв к Курску

Недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, как бойцы СОБР в течение 41 дня, оставаясь в полном окружении, продолжали сдерживать ВСУ, рвущихся к Курскую область. Благодаря их усилиям Киев не смог приблизиться к трассе, которая идёт прямиком на Курск. Одним из таких российских солдат был Андрей Мурзин, позывной — Мурз, являющийся также директором представительства Благотворительного Фонда «СВОИМ» в Челябинской области. Его историю и поведала пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

В начале июня Андрей Мурзин прибыл в Грозный, где подписал контракт с «Ахматом» и прошёл подготовку в Российском университете спецназа. После этого его направили в Белгородскую область, но с началом украинского вторжения всё его подразделение было экстренно переброшено под Курск, чтобы удерживать оборону.

По словам Апти Алаудинова, военнослужащие в течение 41 дня боролись с ВСУ, будучи в полном окружении, но так и не уступили противнику ни пяди курского приграничья. Если бы украинские боевики прорвались, у них появился бы выход к трассе на Курск. Но героический спецотряд не только продержался в «адском котле» почти полтора месяца, но и стал непреодолимым препятствием на пути врага к городу. Мурз в боях получил несколько ранений и контузий. Сейчас он проходит лечение в военном госпитале.

«Общее состояние удовлетворительное. У нас не простое подразделение, а подразделение, куда люди приходят осознанно. Мы поддерживаем друг друга, за счёт этого и вернулись», — объяснил Мурзин.