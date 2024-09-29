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29 сентября, 18:01

Минимум девять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом на Кубани

Минимум девять человек серьёзно пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на очевидцев. На место ЧП уже приехало более десяти скорых.

Автобус и грузовик полыхают на трассе под Краснодаром после столкновения. Видео © SHOT

Водитель фуры мог уснуть за рулём на трассе и, вероятно, из-за этого вылетел на встречку и столкнулся с автобусом. Обе машины от сильного удара разбросало в разные стороны, и после этого начался очень сильный пожар. После страшного ДТП автобус выгорел полностью. Известно, что автобус ехал из Ставропольского края в Краснодар. Точное количество людей в салоне выясняется.

Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись.

Водитель бензовоза заживо сгорел после столкновения с автобусом на Кубани
Водитель бензовоза заживо сгорел после столкновения с автобусом на Кубани
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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