Минимум девять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом на Кубани
Минимум девять человек серьёзно пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на очевидцев. На место ЧП уже приехало более десяти скорых.
Автобус и грузовик полыхают на трассе под Краснодаром после столкновения. Видео © SHOT
Водитель фуры мог уснуть за рулём на трассе и, вероятно, из-за этого вылетел на встречку и столкнулся с автобусом. Обе машины от сильного удара разбросало в разные стороны, и после этого начался очень сильный пожар. После страшного ДТП автобус выгорел полностью. Известно, что автобус ехал из Ставропольского края в Краснодар. Точное количество людей в салоне выясняется.
Напомним, ДТП случилось вечером 29 сентября в станице Старокорсунская. Бензовоз и автобус столкнулись лоб в лоб на трассе. После этого оба транспортных средства загорелись.
SHOT