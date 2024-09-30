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Звезда нулевых Саша Project пыталась покончить с собой в Москве, она в коме

30 сентября, 12:06
Певица Саша Project. Обложка © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_project

Певица Саша Project. Обложка © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_project

Популярная в 2000-х певица Саша Project (Оксана Кабунина-Гинзбург) пыталась покончить с собой в Москве, как пишет SHOT, сейчас артистка в коме.

По данным телеграм-канала, 38-летнюю певицу накануне увезли на скорой из квартиры на Севастопольском проспекте. Когда приехали медики, она была уже без сознания, её состояние оценивается как тяжёлое.

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Певица родилась в Пензе в 1986 году. Под творческим псевдонимом Саша Project она прославилась песнями «Очень нужен ты», «Говорила мама» и «Белое платье». В нулевых артистка также жила в гражданском браке с «королём гламура» Сергеем Зверевым. Позже артистка пропала со сцены. Как оказалось, она стала жертвой неудачной пластической операции. В последнее время Саша Project продолжала петь и периодически выступала в Москве. У неё есть муж и дети.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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