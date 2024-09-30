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30 сентября, 14:44

ВС РФ ударом по эшелону ВСУ вынесли «склад на несколько недель», пишут СМИ

«Военная хроника»: В поражённом эшелоне ВСУ могло быть 1,3 тысячи тонн снарядов

В поражённом «Искандером» под Николаевым железнодорожном составе ВСУ могло перевозиться до 1,3 тысячи тонн боеприпасов. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

«12 стандартных вагонов <...> — это от 840 до 1300 тонн боеприпасов (в зависимости от того, какой используется вагон). То есть одним ударов удалось накрыть примерно небольшой склад, рассчитанный на несколько недель стрельбы», — говорится в публикации.

Минус 12 вагонов: МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ
Минус 12 вагонов: МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ

Напомним, Минобороны показывало эффектное видео удара «Искандера» по железнодорожному составу ВСУ в Николаевской области. Поражено 12 вагонов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Матвей Константинов
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