Судный день Тегерана: виды оружия, которые может получить Ливан от Ирана Чем будут бить по Израилю и его союзникам Иран и ливанское движение «Хезболла»? Почему новый беспилотник Shahed 136B напугал западных экспертов и для чего Израиль втянул в войну Иран — в материале Life.ru. 1 октября, 21:11 Что скрывается за нападением Израиля на Ливан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Иранский дрон Shahed 136B с дальностью 4000 км

Иранский дрон-камикадзе Shahed 136B — это гибрид беспилотного летательного аппарата и крылатой ракеты. Фото © Telegram / Милитарист

Удары Ирана по Израилю, который выпустил 500 ракет, были обрушены на газовые платформы в Средиземном море, военную авиабазу Неватим и самолёты F-35 противника. Сумма ущерба может превысить $2,5 миллиарда, если информация окажется точной. В ходе атаки Тегеран впервые использовал гиперзвуковые ракеты. Накануне Military Watch Magazine (MWM) оценил новый иранский дрон-камикадзе Shahed 136B — гибрид беспилотного летательного аппарата и крылатой ракеты. Он напугал американские военные СМИ. Ведь дальность нового БПЛА, представленного в сентябре на параде в Иране, достигает 4000 километров. А значит, оружие создаёт угрозу не только американским базам на Ближнем Востоке, но и в случае появления в зоне СВО соседям Украины, включая большинство городов Западной Европы.

— В Ближневосточном регионе карающая Немезида способна также поражать цели в глубине ЕС, а при развёртывании на территории Северной Кореи новый дрон расширит возможности страны бить баллистическими ракетами по американскому острову Гуаму в Тихом океане, — пишет MWM.

В качестве примера MWM приводит авиабазу Рамштайн в Германии, Кэмп-Бондстил в бывшей Югославии и базу румынских ВВС Когэлничану в Румыниии. То есть речь идёт о местах дислокации американских истребителей F-16 и F-35.

Технические параметры Shahed 136B

Беспилотник использует турбореактивный двигатель, что делает его более похожим на крылатую ракету, и может похвастаться улучшенными возможностями скрытности. Способность поражать цели на расстоянии до 4000 километров — главный параметр новой модификации. У предыдущей серии Shahed 136 дальность полёта не превышала 2500 километров.

Ранее MWM также назвал плохой новостью для Украины иранские беспилотники-невидимки, которые стали ведущей военной силой Тегерана. Они прошли обширные боевые испытания в Сирии и Ираке, выполнив тысячи миссий. Именно на прототипах Shahed 129 (аналог американского Predator и китайского Wing Loong II) иранский ВПК испытывал и модернизировал свои дроны. Дешевизна и экспортная доступность таких изделий для России западным экспертам видится ещё одним фактором повышения боеспособности нашей страны.

— Огромное преимущество камикадзе с дальностью в 4000 км — цена изделия, которая сейчас варьируется в диапазоне от 30 до 200 тысяч долларов за единицу и может сохраниться, что говорит о возможности массового производства и финансовой целесообразности применения подобных систем по сравнению с теми же высокоточными ракетами. Если говорить о взаимодействии в этом направлении и внедрении схожих решений нашей стороной, то это, конечно же, существенно расширит, во-первых, зону потенциальных ударов возмездия, если мы говорим о географии эскалации, и создаст дополнительные инструменты сдерживания наших оппонентов, — отметил военный эксперт Александр Степанов.

Военные цели Shahed 136B

Если Shahed 136B будет передан Ливану, то в зоне его досягаемости окажется южный фланг НАТО и, может быть, даже центральная часть европейской территории альянса, отмечает военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что практика СВО доказала, что беспилотники справляются с поражением европейских систем ПВО.

— В случае использования в развязанной Израилем войне в Ливане такие дроны смогут длительное время барражировать в воздухе благодаря мощной энергетической установке и способности преодолевать несколько тысяч километров. Новые шахиды смогут дотянуться до любого района Израиля, перенапрячь систему ПВО «Железный купол», — отмечает Леонков.

Алексей Леонков напоминает: несмотря на то что страны альянса применяют беспилотники и доставляют их в больших количествах Украине, найти универсальное противоядие против действия дронов, особенно дальних камикадзе, у них пока не получается.

Иранские ракеты Fateh-110 и Khalij-e Fars

Fateh-110 — иранская твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Фото © Wikipedia / Hossein Velayati, Fars Media Corporation

Большинство ракет Ирана предназначено для дальности полёта более 2000 километров, чтобы Тегеран мог достать территорию противника. Поставлять такое оружие «Хезболле» нет смысла, это дорогие варианты ракет. Хотя последний залп «Хезболлы» ракетами «Фади-4» по базе разведывательного подразделения армии Израиля 8200 Глилот в пригороде Тель-Авива говорит, что движение начинает метко и точечно отвечать на атаки, полагает кандидат политических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

— Помимо беспилотников-камикадзе, которые уничтожают наземную инфраструктуру и перегружают израильскую систему ПВО, Fateh-110 класса «земля – земля» дальностью 200 км были поставлены ливанской группировке. Ещё один вариант — противокорабельная ракета Khalij-e Fars, что переводится как Персидский залив, предназначенная для поражения крупных морских целей, может быть также передана «Хезболле». Этот вид противокорабельных баллистических ракет обладает дальностью 300 км. Комфортными целями для этих ракет являются не очень быстрые суда, например танкеры. Также они могут быть использованы для защиты от морской агрессии Израиля или потенциальных союзников Тель-Авива по НАТО, — считает Крылов.

ЗРК Sevom Khordad Air Defense System

Господство Израиля в воздухе оказывает значительное влияние на ход боевых действий. Нанесение ударов однотонными бомбами, когда при помощи 80 тонн снарядов был поражён бункер с верхушкой движения, говорит и о нехватке зенитных ракет.

Иранский ЗРК Sevom Khordad Air Defense System. Фото © Wikipedia / MojNews

У Ирана есть мобильный высотный зенитный ракетный комплекс Sevom Khordad Air Defense System. Его дальность — до 200 км. Он зарекомендовал себя после уничтожения в 2019 году американского беспилотника RQ-4 Global Hawk вблизи Ормузского пролива в южных водах Ирана. Он использует ракеты 9 Dey missile. Эксперты отмечают, что мобильная система превосходит российский аналог С-200.

Главная цель нападения Израиля на Ливан

Удары ЦАХАЛ по Ливану. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Внезапная война Израиля с Ливаном — это попытка втянуть в ближневосточный конфликт Иран. Тель-Авив направляет ситуацию в непредсказуемое русло, отмечает Данила Крылов. По его словам, нельзя исключать ограниченное применение ядерного оружия против Тегерана.

— Мы же понимаем, что Израиль никогда не отрицал, что у него есть ЯО, — задаёт вопрос Крылов. — В этих условиях можно исходить из наихудшего сценария, что есть такое оружие и его средство доставки. Учитывая развёрнутую агентурную сеть как внутри «Хезболлы», так и в самом Иране, а куча терактов в Тегеране нам это активно демонстрирует с уничтожением офицеров КСИР и иранских ядерщиков, у Израиля есть технологические и сетецентрические возможности для проведения таких операций.

Любая информация в западных СМИ, которую озвучивают американские и европейские медиа, работает против Ирана. Любые новые виды вооружения Тегерана обсуждаются в контексте угроз против Запада и его союзника Израиля, напоминает военный эксперт Алексей Леонков.

Израиль и Иран на карте мира. Инфографика © Life.ru

— Иран в документах Соединённых Штатов Америки уже давно назван как государство-пособник террористов. Когда нет casus belli (повода к войне), надо его придумать, — комментирует Алексей Леонков. — Тегеран США обвиняли даже в помощи России в СВО. Якобы Иран поставляет России баллистические ракеты, которыми уничтожаются инфраструктура ВСУ и инструкторы НАТО, отправленные в Киев. Соответственно, страны альянса, которые поддерживают Украину, могут, как говорится, развязывать боевые действия против Ирана.

По его мнению, раз не получилось втянуть Иран в войну с Израилем через Газу, то агрессия была перекинута на Ливан. «Даже если посмотреть на карту, где сейчас находятся американские авианосцы «Авраам Линкольн» и «Уосп», оба стоят недалеко от Ирана», — пояснил военный эксперт.









Если бы целями поддержки США был Израиль и защита от ливанской «Хезболлы», то авианосцы должны были стоять в Средиземном море. То есть здесь понятно, что они прибыли не для того, чтобы защищать и поддерживать Израиль, а, по мнению Леонкова, чтобы напасть на Иран. Стоит Ирану открыто поддержать «Хезболлу» (например, ракетными ударами), и с авианосцев Америки полетят ракеты и самолёты в сторону Тегерана.

Напомним, шеф Пентагона Ллойд Остин повысил готовность дополнительных американских вооружённых сил на Ближнем Востоке для оперативного ответа на возможную атаку Ирана после гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. На Ближнем Востоке оставят авианосцы ВМС США «Авраам Линкольн» и «Уосп» плюс увеличенное число истребителей F-22, F-15E, F-16, штурмовиков A-10. Численность войск США в регионе составляет порядка 40 тысяч человек.

Для чего США нужна война с Ираном?

Белый дом обсуждает возможности введения цифрового доллара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / creativetan

Глобальный интерес США в таком конфликте — это обнуление нефтедоллара и построение новой системы за счёт цифрового доллара. Алексей Леонков напоминает, что сейчас взаиморасчёты многих государств по углеводороду, который продают Иран, Саудовская Аравия, идут уже давно в национальных валютах. А нефтедоллар ускользает из рук США как песок.

— Американцы могут обрушить нефтедоллар, переведя расчёты на цифровой доллар. Все, у кого будут находиться американские бумажки-доллары с изображением мёртвых американских президентов, станут банкротами. Так они обнулят все свои кредиты и долговые обязательства. Они станут обыкновенной бумагой. А американский Минфин объявит, к примеру, что бумажный доллар больше не действует. Так как американские корпорации имеют много возможностей, владея всей мировой и цифровой инфраструктурой, они вложили большие деньги в информационные технологии, — комментирует Леонков. — Поэтому для них переход будет безболезненным. Как раз для этого им и нужен затяжной кризис на Ближнем Востоке, при котором будет подорван процесс поставок нефти и начнётся неконтролируемый рост цен.

Стоит отметить, что в западных СМИ вопрос введения цифрового доллара стал спорным. Эта тема также используется в предвыборных кампаниях кандидатов на пост президента. В 2024 году Федеральная резервная система (ФРС) сообщала, что изучает необходимость введения в оборот цифровой валюты Центрального банка (central bank digital currency, CBDC). Палата представителей США в мае этого года пыталась запретить цифровой доллар. Эксперты считают, что не до конца просчитаны риски такой валюты. Однако в стране полным ходом идёт создание платформ для контроля и учёта цифрового доллара.

Авторы Елена Ладилова