Климатическая бомба: Какой неслыханный мегашторм ждут в США Пока во Флориде и ещё нескольких штатах бушует ураган «Хелен», исследователи климата просчитывают, сколько тепла вобрал в себя океан за последние полвека и что может случиться с Нью-Йорком уже весьма скоро. 1 октября, 21:23 В США сообщают о приближении неслыханного мегашторма. Обложка © «Шедеврум»

Стоящее на месте горестно известных башен-близнецов здание Всемирного торгового центра часто называют так, как его назвали изначально, — Башня Свободы. Возможно, для «волков» с Уолл-стрит это лишь комплекс офисных зданий, но для всех, кто помнит 11 сентября, эта башня имеет общечеловеческую ценность.

Всемирный торговый центр 1 (Башня Свободы). Фото © Wikipedia / Matthew Bellemare

Может быть, поэтому американский моряк Портер Фокс в своей недавно вышедшей книге попытался рассчитать, переживёт ли памятное для Нью-Йорка и всей Америки здание то, что уготовано для планеты самим человечеством по его собственной бездумности. Автор всю жизнь путешествует по океану, своими глазами наблюдает изменения в его «поведении», общается с климатологами, метеорологами, океанологами. Всё, что он узнал, изложил в книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают».

По мнению автора, за последние лет шестьдесят у человечества сложилось некое обманчивое ощущение безнаказанности: Мировой океан благополучно вбирает в себя 90% всего лишнего тепла, которое мы производим и накапливаем, поэтому никакого внезапного и оглушительного глобального бедствия не происходит. Кажется, что терпение планеты безгранично. А меж тем тепла уже накопилось на 25 миллиардов атомных бомб: 360 зеттаджоулей (секстиллионов джоулей) с 1955 года. Портер Фокс подсчитал, что это всё равно как ежесекундно сбрасывать пять хиросимских бомб.

Но что это значит: во-первых, по всей планете поднимается уровень воды, а во-вторых, чем теплее океан, тем сильнее над ним «штормит». Тропические циклоны становятся более мощными и возникают чаще: испарение воды с поверхности океана и есть подпитка для штормов.

Последствия урагана «Хелен» в США. Фото © ТАСС АР / Mike Carlson

Нынешний ураган «Хелен» во Флориде и ещё нескольких штатах — уже восьмой в 2024 году тропический шторм с собственным именем и пятый, который по мощности относится уже к ураганам. По последним данным, более 130 человек погибло, множество домов либо разрушено начисто, либо отрезано от электричества и так далее. По разным данным, «Хелен» пришла на скоростях примерно от 130 до 225 километров в час.

Так вот, по результатам обобщения всей собранной информации у автора книги сложился прогноз, что для Америки на сегодняшний день неизбежно нечто куда более бедственное в достаточно скором будущем: ориентировочно к 2100 году надо ждать такой страшный ураган, который способен за считаные часы или дни унести десятки тысяч жизней. Писатель даже предложил для него название — «Даниэль».

Он попытался составить картину того, что может сделать «Даниэль» с Нью-Йорком. По данным Фокса, окна вышеупомянутой Башни Свободы рассчитаны выдерживать порывы ветра до 89 метров в секунду (322 километра в час), но «Даниэль» окажется мощнее. Если такой ураган придёт в Нью-Йорк, он будет осаждать город 48 часов. Большинство окон памятного небоскрёба будут выбиты, но, что интересно, это окажется к лучшему: уменьшится сопротивление воздуха и само здание уцелеет. А вот ещё один символ Нью-Йорка — великолепный висячий мост между Бруклином и островом Статен — обрушится в залив.

Висячий мост Веррацано-Нарроус в Нью-Йорке. Фото © Wikipedia / Captain Albert E. Theberge, NOAA Corps

Эти прогнозы составлены на основе нынешних знаний, и нельзя исключать, что мы ещё не знаем о каких-то важных факторах, считает заведующий лабораторией климатологии Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов. Он привёл в пример прогнозы, которые делали в начале XXI века: тогда говорили, что ураганов в ближайшее время будет становиться всё больше и больше, но в какой-то момент их неожиданно стало меньше. Выяснилось, что температуры в Северной Атлантике циклически меняются.

— С ураганами всё не так однозначно потому, что, с одной стороны, потепление действительно приводит к тому, что больше воды испаряется, а именно испарение и питает энергией эти ураганы. А с другой, там меняется так называемый сдвиг ветра, а он как раз препятствует зарождению и развитию ураганов, — объясняет доктор физико-математических наук.

Тем не менее учащение экстремальных погодных явлений в последние десятилетия очевидно. России это тоже грозит бедствиями, подчеркнул Владимир Семёнов.

— Наши проблемы от региона зависят. В южных это засуха. Прогнозируется с глобальным потеплением уменьшение осадков в Краснодарском крае, в Причерноморье. Север, наоборот, ожидает больше осадков, но там будет таять вечная мерзлота, будут происходить наводнения. Но, наверное, главной проблемой станут волны жары, которые мы наблюдаем в последние годы. Это и пожары, и загрязнение атмосферы — весь букет, который сопровождает долгоживущие антициклоны, которые приводят к волнам жары, — напомнил климатолог.

Он выразил мнение, что направленное на снижение уровня вредных выбросов по всей планете Парижское соглашение по климату — само по себе хорошая идея, но на практике эффективно сработает, если только все государства будут действовать сообща.

Авторы Адель Романенкова