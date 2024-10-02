Повод сдать анализы: Уролог объяснил позывы в туалет после того, как ложишься в кровать Уролог Смерницкий: Позывы в туалет из кровати указывают на проблемы 2 октября, 05:00 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CGN089

Желание справить естественные потребности сразу после того, как вы ложитесь в кровать для ночного сна в случае с мужчинами ошибочно списывать на безобидную привычку. Частые позывы в большинстве случаев свидетельствуют о болезнях выделительной системы, требующих оперативного лечения. Этот вопрос с Life.ru в День уролога обсудил врач высшей категории Андрей Смерницкий.

По словам уролога-андролога, женщины действительно могут завести такую привычку, а иногда ночные забеги до унитаза у них связаны с гиперактивным мочевым пузырём. С мужчинам всё сложнее, так как психологические проблемы с мочеиспусканием несвойственны сильному полу. Для них характерно болезненное состояние под названием ноктурия — так называют необходимость ходить в туалет при каждой попытке заснуть и в течение ночи.

Чаще всего это проблемы аденомы простаты, но также есть такое понятие, как нейрогенный мочевой пузырь — у тех, кто страдает синдромами остеохондроза. Также причиной могут служить эндокринные болезни, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердечная недостаточность Андрей Смерницкий Врач-уролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина»

Самодиагностикой и тем более самолечением заниматься не стоит, призвал собеседник Life.ru. Поставить точный диагноз должен врач, который проанализирует все факторы — от объёмов порции мочеиспускания до количества выпиваемой жидкости — и даст направление к неврологу или эндокринологу. Лечение тоже будет зависеть от причин ноктурии.

Супружеское ложе может принести ещё одну неприятность в виде эректильной дисфункции, предупреждал Life.ru ранее. Неспособность порадовать свою половинку страстной ночью может возникнуть как на фоне перенапряжения и стресса, так и из-за гормональных нарушений вкупе с вредными привычками. Показать партнёрше твёрдые намерения зачастую не могут и диабетики с сердечниками.

Авторы Андрей Горяничев