Удар по Израилю: как Иран пытался уйти от войны и начал атаку В ответ на действия Тель-Авива иранские власти опять отдали приказ бомбить Израиль, и этот удар оказался более чувствительным, чем апрельский: было выпущено минимум 200 ракет. 2 октября, 08:27 Работа ПВО Израиля. Обложка © Getty Images / Anadolu

Как Иран ударил по Израилю

После долгих угроз Иран нанёс удар по Израилю. Целями атак стала военная инфраструктура, включая две базы военно-воздушных сил и штаб-квартиру разведывательной службы «Моссад», заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери. Ранее Тегеран атаковал в апреле. Весной по израильским городам были выпущены БПЛА, баллистические и крылатые ракеты, но последствий, кроме бравурных заявлений, не было. Сейчас же пострадали военные объекты. Израиль пообещал ответить очень громко, но через несколько дней.

Массовый налёт, в том числе с применением гиперзвуковых ракет, насчитывал, по разным оценкам, от 200 до 500 ракет. Однако в КСИР опровергают применение такого оружия. Ущерб от атаки может превысить 2,5 триллиона долларов. Пока в Израиле выли сирены воздушной тревоги, Тегеран заявлял о праве на самооборону и призывал евреев укрыться в убежищах. В арабском квартале удар восприняли как призыв к действиям и открыли стрельбу на улицах.

Обстрел Израиля иранскими ракетами. Видео © Telegram / Мир Михаила Онуфриенко

Почему Иран ударил по Израилю

Израильская армия продолжает операцию в секторе Газа. Уже много раз руководство Израиля заявляло, что целью является уничтожение организации ХАМАС, члены которой занимают руководящие посты в палестинской автономии. Поддержку арабскому населению оказывают Иран и ливанская «Хезболла». Последняя также оказалась под прицелом. В середине сентября Израиль провёл операцию по дистанционному подрыву электронных устройств. В результате погибли и получили ранения несколько сотен активистов «Хезболлы». 27 сентября генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате авиаудара со стороны Израиля, а наземные силы начали ограниченную операцию. Жертвы были ещё, в том числе среди иранских военных. Всё это не было оставлено без ответа со стороны Ирана.



Израиль, Тель-Авив. Израильская система ПРО «Железный купол» перехватывает ракеты, выпущенные со стороны Ирана, над Тель-Авивом. Фото © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Какие объекты атаковал Иран

Назвать этот удар нерезультативным не получится. Иран смог пробить знаменитую израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол», а это минимум девять батарей с тремя пусковыми установками, в каждой из которых по 20 ракет.

1 октября Иран выпустил не менее 200 ракет. Издание The Jerusalem Post говорит, что было около 500. В Тегеране отметили, что целями были военные объекты. Предварительно, нанесён ущерб аэродромам и самолётам. Shafaqna утверждает, что 20 истребителей F-35 уничтожено.

— Боеготовность ВВС не пострадала, сегодня вечером мы продолжим наносить мощные удары по Ближнему Востоку, — утверждают в ЦАХАЛ.

Также в Иране говорят о попадании по штаб-квартире разведслужбы МОССАД. Ещё, возможно, поражены военные базы у столицы. Не обошлось в этой истории и без США. Корабли под звёздно-полосатым флагом якобы участвовали в отражении атаки, но есть и иное мнение. Есть версия, что американская ПВО не была задействована, так как командующий группировки не отдал приказ помочь Израилю из-за возможных обстрелов со стороны йеменских хуситов. Reuters утверждает, что Тегеран перед началом обстрела предупредил Вашингтон и Москву о своих действиях.

В чём отличие нынешней атаки Ирана от апрельской

ПВО Израиля не справляется с ракетами из Ирана. Видео © Telegram / Мир Михаила Онуфриенко

— Иран по неизвестным причинам откладывал возмездие, но выбрал формат, как и в прошлый раз, — это ракетный обстрел и БПЛА, — отмечает востоковед Василий Останин-Головня.

Такой формат хорошо зарекомендовал себя. Беспилотники разряжают ПВО, а далее ракеты спокойно летят к цели. В прошлый раз Иран действовал аналогично, но результатов, как выяснилось позже, не было. В апреле в ЦАХАЛ утверждали, что перехвачено 99% воздушных целей и ущерб минимальный. И всё это было похоже на разработанный сценарий.

— Иран нанёс массированный удар, потому что не ответить было нельзя, но о целях этого удара иранская разведка предупредила Израиль, и Израиль заранее вывел военных с этой базы, — предположил политолог Сергей Марков.

Если же в этот раз подтвердятся иранские сведения об уничтоженной авиации, то Израиль понёс серьёзные потери. У него всего было до 30 самолётов F-35. И выбор такой цели понятен: вы убили нашего друга с помощью авиации — мы уничтожим вашу авиацию.

Василий Останин-Головня указывает и на то, что количество выпущенных ракет в этот раз было гораздо больше. Ряд СМИ пишут, что в атаке были задействованы гиперзвуковые Fattah. Интересно, что Израиль обещал нанести превентивный удар, но, похоже, блефовал, говорит Василий Останин-Головня. Иран опередил, теперь же в деле эскалации конфликта очередь за Израилем.

Бомбардировка Израиля. Видео © Telegram / Мир Михаила Онуфриенко

Будет ли новая война на Ближнем Востоке

Большой конфликт на Ближнем Востоке возможен, и сейчас мы видим попытки разжечь его. Несмотря на воинственную риторику в Иране и обещания уничтожить Израиль, в Тегеране дают понять, что войны не хотят.

— Основываясь на нашем законном праве и с целью поддержания мира и безопасности Ирана и региона был дан решительный ответ на агрессию сионистского режима, — сказал президент Масуд Пезешкиан.

Во внешнеполитическом ведомстве исламской республики через несколько часов после удара заявили об его окончании.

Удары Ирана по Израилю. Фото © ТАСС / AP / TASS

— Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее, — заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

К счастью для Израиля, иранские политики долго твердили, что покончат с еврейским государством, но ничего не сделали, кроме ракетных ударов напрямую либо через подконтрольные организации. А вот в Тель-Авиве грозятся ответным ударом.

— Если результатом ответного израильского удара станет, условно, смерть пятерых ишаков и ранение погонщика, то можно будет констатировать, что всерьёз зарубаться не хотят обе стороны, — считает автор канала «Старше Эдды».

Но большая война всё-таки возможна. И не только для Израиля она станет вызовом, но и для США. Вашингтон — единственный серьёзный союзник Тель-Авива, а вот в единстве исламского мира сомневаться нет причин.

Авторы Даниил Черных