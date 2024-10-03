«Сорвало крышку»: Учёные выяснили, где может случиться новое извержение типа Хунга-Тонга Учёные продолжают выяснять, что спровоцировало одно из мощнейших извержений в обозримой истории. 2 октября, 21:25 Вулканолог рассказал, где может случиться новое извержения типа Хунга-Тонга. Обложка © «Шедеврум»

Крупные извержения подводных вулканов наподобие события Хунга-Тонга могут произойти в том числе недалеко от Японии, Филиппин и Индонезии, рассказал в интервью Life.ru вулканолог, физик, основатель Музея вулканов на Камчатке Сергей Самойленко. Он объяснил, что вдоль восточной части Евразии и западных берегов американских континентов проходит так называемое Тихоокеанское огненное кольцо: вулканически активная зона на границах тектонических плит. Учёный также напомнил об извержении самого высокого на Курильских островах вулкана Алаид в 1937 году.

— Мы очень хорошо можем предположить место, но очень трудно предположить время, — заметил популяризатор науки.

Напомним, 15 января 2022 года в тихоокеанском архипелаге Тонга произошло одно из самых мощных извержений вулкана за всю историю. Оно вызвало цунами высотой 45 метров, шлейф пепла поднялся на 58 километров, то есть достиг не только стратосферы, но и ещё более высокого атмосферного слоя — мезосферы.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга 15 января 2022 года (вид из космоса). Фото © Giphy

Место гигантского извержения хорошо известно вулканологам: это изначально были два отдельных островка, между которыми и находится прославившийся вулкан. После очередного извержения в 2014 году этот вулкан «насыпал» целый перешеек и временно соединил острова, но после события 2022 года получившийся «мост» погрузился в воду — и теперь Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай снова разделены.

Острова Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай до и после извержения 2022 года. Фото © X / CopernicusEU

Событие Хунга-Тонга поразило не только своей мощностью: вулканологам оказалось непросто достоверно установить его природу, то есть причину такого извержения. Обычно в таких случаях предполагают, что поднявшаяся из-под океанического дна раскалённая магма вступила во взаимодействие со сравнительно холодной водой, говорит один из авторов недавнего исследования на эту тему, геофизик Чжиньюнь Ху. Но после тщательного изучения последствий извержения учёные пришли к выводу, что его спровоцировал произошедший где-то неглубоко под дном взрыв — примерно как от пяти атомных бомб. Вулканолог Сергей Самойленко рассказал об удивительном механизме такого явления: в недрах Земли происходит взрыв водяного пара.

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— Морская вода может проникать глубоко в кору, там взаимодействовать с магмой, и не магма будет производить взрыв, а наоборот, морская вода попадает в район очага, там вскипает — и происходит как взрыв парового котла. Как будто срывает крышку. Представьте, что у вас есть скороварка, в которой очень много, скажем, строительной пены. И у вас сначала срывается крышка, а потом ещё выбрасывается вот эта магма, — разъяснил популяризатор науки.

На подземный взрыв парового резервуара указывает огромное количество пара, выброшенного в атмосферу во время извержения Хунга-Тонга, подчёркивает Сергей Самойленко. Он добавил, что в результате этого взрыва магма тоже пришла в движение и ещё больше усилила извержение. По словам вулканолога, известны и другие примеры таких событий: взрыв пара произошёл в том числе во время извержения Кракатау в 1883 году. Для таких событий даже есть особое название — фреатомагматические взрывы. «Фреато» в этом слове означает «закипевшая вода».

Авторы Адель Романенкова