Героя России и участника СВО Аргамакова назначат сенатором от Республики Алтай
Амыр Аргамаков. Обложка © Сайт «Декларатор»
Представителем исполнительной власти республики Алтай в Совете Федерации стал участник военной операции в Сирии и СВО на Украине Амыр Аргамаков. На пост его назначил глава региона Андрей Турчак. Об этом он сообщил в ходе инаугурации.
«Отдельно хотел обратиться к нашему герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — сказал Турчак.
30-летний Аргамаков является гвардии майором. В феврале он получил звезду Героя России, а в мае его назначили председателем республиканского Союза ветеранов СВО. Это второй уроженец Горного Алтая, удостоенный звания Героя России.
Ранее глава Алтая Андрей Турчак назначил на государственный пост финалиста программы «Время героев». Александр Суразов стал председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики. На новой должности капитан, дважды кавалер ордена Мужества и участник СВО будет отвечать за развитие инфраструктуры в регионе.