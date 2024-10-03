Героя России и участника СВО Аргамакова назначат сенатором от Республики Алтай

Представителем исполнительной власти республики Алтай в Совете Федерации стал участник военной операции в Сирии и СВО на Украине Амыр Аргамаков. На пост его назначил глава региона Андрей Турчак. Об этом он сообщил в ходе инаугурации.

«Отдельно хотел обратиться к нашему герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — сказал Турчак.

30-летний Аргамаков является гвардии майором. В феврале он получил звезду Героя России, а в мае его назначили председателем республиканского Союза ветеранов СВО. Это второй уроженец Горного Алтая, удостоенный звания Героя России.