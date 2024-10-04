Появился шанс снизить выплаты по ипотеке на вторичное жильё: как уменьшить платёж Банки стали активно поднимать и без того высокие ставки по ипотеке. Особенно болезненная ситуация у покупателей вторичного жилья. Тем не менее есть несколько способов снизить платёж по ипотеке. Как это сделать? 3 октября, 21:19 Платёж по ипотеке можно снизить. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Что происходит с ценами на вторичное жильё

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», за сентябрь в среднем по российским городам-миллионникам стоимость квадратного метра вторичной недвижимости стагнирует. Она находится на уровне в 133 000 рублей. В Москве стоимость метра готового жилья за месяц немного выросла — на 0,2% за месяц до 333 000 рублей за квадратный метр.

Хоть цены и не растут, но доступность жилья на вторичном рынке снижается из-за высоких ставок по ипотеке. Например, они уже достигают более 25%.

— При этом возможность немного сэкономить на покупке недвижимости от собственника всё-таки есть. Сегодня существует несколько стратегий, которые позволят снизить ежемесячный платёж по ипотеке, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Как купить квартиру дешевле

Поскольку спрос из-за увеличившихся ставок по ипотеке среди заёмщиков снизился, продавцы — особенно те, кто спешит выйти на сделку, — готовы к торгу. Сегодня дисконты на вторичном рынке уже могут достигать 5–10% от стоимости квартиры. В отдельных случаях сумма торга может быть и выше, если покупатель готов оперативно заключить сделку. Об этом рассказал Евгений Белокуров.

— Важно отметить, что скорость — ключевой аргумент для торга с продавцом. Прочие доводы, как, например, удалённость от метро, ремонт в квартире или личные обстоятельства покупателя, в меньшей степени важны для продавца. Поэтому получить значительную скидку и сократить ежемесячный платёж по ипотеке с большей вероятностью поможет быстрый выход на сделку, — добавил Евгений Белокуров.

Ещё одна стратегия — это выбор недвижимости в более отдалённых от центра локациях. Такие объекты сегодня обеспечены хорошей инфраструктурой вокруг, высокой транспортной доступностью и даже могут быть больше по площади при меньшей стоимости. При этом цена квартиры может отличаться в более выгодную для покупателя сторону.

Как снизить ежемесячный платёж по ипотеке

Чтобы снизить платёж, лучше всего увеличить свой первоначальный взнос, чтобы снизить общую сумму долга. Второй вариант — растянуть срок и платить меньше, но дольше и в итоге значительно больше. Такие рекомендации дал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Менее очевидные способы — искать скидки от банков и снижать процентную ставку за счёт своего статуса надёжного плательщика — подтверждать доходы, в качестве обеспечения предоставить иное недвижимое имущество, найти поручителя. Всё это снизит тело кредита. Опосредованно и платёж по нему тоже, — пояснил Максим Лазовский.

Немаловажно и досрочное погашение. Например, продали вы машину и хотите существенно уменьшить свой долг крупной суммой. Банк всегда предложит два варианта. Либо снизить срок ипотеки и вносить такой же платёж, но меньше времени. Тем самым заплатите меньше процентов за пользование деньгами. Либо платить столько же периодов, но платёж в месяц станет меньше.

По словам Евгения Белокурова, при выборе стратегии снижения ежемесячного платежа важно соблюдать баланс между экономией и личным комфортом. Правильная стратегия — это определение при выборе жилья приоритета по формату квартиры, району, транспортной доступности и удобствам.

Так, при поиске вторичной квартиры, например, на сайте по подбору недвижимости можно выставить первый фильтр при выборе, ориентируясь на самые важные параметры, которые нужны покупателю. Затем же стоит выбирать варианты с дисконтом, который позволит также снизить уровень ежемесячного платежа по ипотеке.

— Существует несколько способов снизить платёж по ипотеке. Например, можно использовать материнский капитал. Его можно направить как на первоначальный взнос, так и на погашение основной части долга. В некоторых ситуациях это помогает ощутимо сократить ипотечный платёж. Материнский капитал теперь положен уже на первого ребёнка, поэтому о такой возможности не стоит забывать, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Ещё один вариант — применить налоговый вычет. Он положен на покупку жилья один раз каждому россиянину. Вычет составляет 13% от суммы в 2 млн рублей — то есть 260 тыс. рублей.

— Если у объекта несколько собственников, каждому из них положен такой вычет. Например, если муж и жена вместе приобретают квартиру, каждому из них положено по 260 тыс. рублей. В итоге они могут получить 520 тыс. рублей. Также не стоит забывать о том, что кроме этого положен налоговый вычет 13% на выплату процентов по ипотечному кредиту с максимальной суммы в 3 млн рублей. Если эти деньги использовать на погашение тела кредита, то получится снизить платёж, — добавил Петр Гусятников.

Следующий способ снизить платёж — сдавать внаём ипотечную квартиру. Здесь всё зависит от условий договора с банком, но сейчас редко встречаются случаи, когда банк запрещает сдавать ипотечное жильё или требует согласования с ним. Между тем такой вариант в некоторых случаях может даже «перекрыть» платёж по ипотеке.

— Мне известны случаи, когда семья сдавала свою ипотечную квартиру, а для себя снимала жильё меньшей площади в более отдалённом районе. Таким образом получалось компенсировать ипотечный платёж ещё и с прибылью, — добавил Петр Гусятников.

Не стоит забывать и про реструктуризацию долга. Если платёж по ипотеке обременителен, можно обратиться в банк и попросить реструктуризировать задолженность. Чаще всего это делается за счёт уменьшения платежа и увеличения срока кредита. В итоге по процентам придётся заплатить больше, но сумму ежемесячного платежа можно снизить до комфортной. Обычно банки охотно идут на этот шаг потому, что им гораздо выгоднее реструктуризировать кредит, чем иметь дело с проблемной задолженностью.

Авторы Нина Важдаева