Отказ Владимира Зеленского выводить свои войска из Курской области, несмотря на провал авантюры, вызывает недоумение, поскольку это не что иное, как политическое безумие. Таким мнение поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.

«Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо», — заявил он в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам военного эксперта, атака на Курскую область была задумана Киевом, чтобы выклянчить поддержку Запада, но сейчас войска ВСУ застряли в российском приграничье, «истекая кровью», заключил Хо.