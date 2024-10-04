Как Зеленский приревновал Запад к Израилю и чем это для него закончится Западные СМИ всё чаще приходят к выводу, что конфликт на Украине «больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности», акценты смещаются в пользу защиты интересов Израиля на БВ. Киевские чиновники забили тревогу. Что из этого выйдет — в материале Life.ru. 3 октября, 21:07 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Kevin Dietsch

Украинские власти встревожились: западные партнёры смещают смысловые акценты в сторону Ближнего Востока. Серьёзное обострение арабо-израильского конфликта перетянуло на себя значительную часть внимания СМИ и общественности, а именно — конфликт Израиля и Ирана сейчас в центре внимания ООН, американское правительство осуждает Тегеран и поддерживает Тель-Авив, на дебатах кандидатов в вице-президенты США не было ни одного вопроса об Украине.

На этом фоне депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил, что ситуация на Ближнем Востоке стала проблемой для киевского режима. «Внимание переключается с войны, к которой мир привык (к сожалению, это факт), к новой. А там будет жарко. И наши главные партнёры перенесут акценты туда», — процитировала его пресс-служба партии экс-президента страны Петра Порошенко.

Арабо-израильский конфликт. Фото © Getty Images / Anadolu

Попытка не пытка

Мысль о том, что Запад постепенно теряет интерес к Украине, а потому переговоры на условиях Москвы неизбежны, звучит всё чаще. Ещё в декабре прошлого года британская газета Financial Times и американское издание CNBC опубликовали материалы с таким посылом. В Великобритании отметили, что конфликт на Украине «больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для Европейского союза, НАТО или США». Американские журналисты предупредили, что ресурсы Запада на исходе и Украина может столкнуться с серьёзными проблемами с финансированием.

После провального летнего «контрнаступления» в 2023 году киевский режим пошёл на очередную эскалацию летом и осенью этого года. Группировка вооружённых формирований Украины проникла в Курскую область, на различные регионы было совершено уже несколько массированных атак беспилотников, а Владимир Зеленский просил западных «партнёров» разрешить бить переданным ими оружием вглубь России.

Большие надежды возлагали на «план победы» Зеленского, с которым он полетел в США. Однако после посещения завода по производству боеприпасов и штаб-квартиры ООН, встреч с Джо Байденом и Дональдом Трампом причин для радости у главы киевского режима не прибавилось. План встретили холодно — в частности, в Государственном департаменте США отметили, что документ предполагает также действия третьих стран. Ограничения на применение дальнобойного западного оружия не сняли, а глава офиса Зеленского Андрей Ермак впоследствии заявил, что «план победы» покажут украинцам, но не полностью.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Фото © ТАСС / Zuma

В этой связи опасения украинских элит звучат довольно обоснованно — западные партнёры стараются дистанцироваться от украинской темы по своим причинам. В США вскоре пройдут президентские выборы, расклад политических сил в Европе всё больше меняется, к тому же у многих союзников Киева обострились внутригосударственные проблемы. А тут ещё обострение арабо-израильского конфликта, на которое нельзя не отреагировать. Украина уходит на второй план?

Свои интересы

— На мой взгляд, всё гораздо сложнее, но украинский депутат переживает правильно. Движение украинского конфликта от центрального положения к периферийному неизбежно, однако есть несколько нюансов. Первый — думаю, что уже в ближайшее время США технично сбросят финансирование киевского режима на своих европейских партнёров. А второй — то, что с позиции США лишними на сегодняшний момент являются и конфликт на Украине, и ближневосточный конфликт, — заявил в разговоре с Life.ru политолог Дмитрий Евстафьев.

Он объяснил, что эти вооружённые противостояния сегодня отвлекают внимание американских властей от ключевого для Штатов потенциального конфликта с Китаем на Дальнем Востоке. Однако обострение арабо-израильского противостояния гораздо более опасно для США, оно гораздо серьёзнее влияет на их внутреннюю политику, поэтому американцы постараются его погасить в ближайшее время, переключив своё внимание с Украины.

При этом, по словам эксперта, последние события наглядно показали, что отношения между киевским режимом и его спонсорами как минимум натянутые. Евстафьев подчеркнул, что здесь наиболее показательным является даже не отказ на снятие ограничений по использованию западного оружия для ударов вглубь России, а холодная реакция на «план победы» Владимира Зеленского.

— То, что привозилось в США как предложение в конверте с бантиком, от которого все должны быть в восторге, было демонстративно — что очень важно — встречено и прокомментировано на всех уровнях крайне скептично. Даже в Госдепе, который является, по сути говоря, политическим крылом киевского режима, — заявил Евстафьев.

Президент США Джо Байден (справа) и Владимир Зеленский (слева) во время встречи в Белом доме. Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh

В то же время Евстафьев отметил, что в данном случае необходимо разделять усталость Запада: от боевых действий на Украине, от хамоватого киевского режима и от конфронтации с Россией.

— Это три разных вопроса, на каждый из которых, вероятнее всего, будут разные ответы. Объединять их в один нельзя. Я бы сказал, что, скорее всего, есть усталость от конкретных фигурантов киевского режима, которые откровенно достали всех своей наглостью и попытками повлиять на внутриполитические процессы в США, — отметил эксперт.

В итоге «план победы» погребает главу киевского режима Зеленского, надежд на помощь всё меньше, впереди маячат картины скорого возмездия.

Авторы Вячеслав Кокуркин