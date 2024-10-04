ФСБ: Установлены причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами (ВКС). Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», — сказал Бортников на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), которое проходит в столице Казахстана Астане.

Глава ФСБ уточнил, что такого результата удалось добиться вместе с Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Также вместе с коллегами из Минска российские правоохранители перекрыли международные каналы контрабанды из РФ через Белоруссию продукции военного назначения и сырья, которое содержало драгоценные металлы платиновой группы. А совместно с ГКНБ Таджикистана ФСБ выявило и задержало четверых граждан, объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений экстремистского характера.

Бортников добавил, что российские силовики, основывая на информации СГБ Узбекистана пресекли деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Вилаят Хорасан»* в составе десяти боевиков, а также задержали пять членов международных террористических организаций ИГИЛ* и «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Они вербовали новых рекрутов и финансировали противоправную деятельность. Во взаимодействии с коллегами из Казахстана ФСБ обнаружило и изъяло порядка четырёх тонн наркотиков только в ходе одного мероприятия.