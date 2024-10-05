«Бегство на Марс не спасёт»: Что погубит жизнь на Земле и сколько у нас времени По прогнозам учёных, растений и животных на планете не станет задолго до того, как Солнце выработает всю свою энергию. 4 октября, 21:25 Учёные предсказали гибель жизни на Земле из-за повышения яркости Солнца. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdecoret

Оказывается, все эти изящные домики морских существ не только служат им защитой и удивляют человека своей красотой и математической правильностью: их хозяева в морях и океанах помогают поддерживать на Земле тот баланс, благодаря которому многообразная и многосложная жизнь существует на планете. Они участвуют в так называемом карбонатно-углеродном цикле.

Раковины морских моллюсков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LarysaPol

В целом его главная польза для всех нас заключается в круговороте углекислого газа, без которого, как известно, растения жить не могут, а значит, не могут жить и все те, кто ест растения и растительноядных животных. То есть без углекислого газа погибнут все, кроме сравнительно примитивных организмов. Так вот, этот углекислый газ понемногу соединяется с водой и карбонатом кальция в горных породах, то есть исчезает из атмосферы. Потом получившиеся вещества реки уносят в океан. А там эти вещества очень пригождаются моллюскам: они с удовольствием берут себе карбонат кальция для строительства своих раковин и таким образом обратно высвобождают диоксид углерода. И он снова выходит наружу, в том числе с вулканическими извержениями.

Недавно учёные пришли к выводу, что это кажущееся вечным равновесие однажды будет катастрофически нарушено. И причиной этому станет повышение температуры на Земле. Дело в том, что чем теплее, тем интенсивнее силикатные породы вбирают в себя углекислый газ. С одной стороны, это и охлаждает среду, потому что это газ парниковый. Но океан не сможет высвобождать такие его количества обратно. Диоксид углерода не будет с той же интенсивностью возвращаться. Он будет копиться в отложениях, и для растений его будет оставаться всё меньше и меньше. И если потепление от деятельности человечества ещё можно остановить или хотя бы замедлить, то против Солнца нельзя сделать ничего. А Солнце незаметно становится ярче, это естественное явление для всех звёзд.

Солнце. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Солнечной системе около 4,6 миллиарда лет. В ядре светила, как известно, происходит термоядерный синтез — превращение водорода в гелий. По мере накопления гелия звёздное ядро расширяется и захватывает всё больше пространства для своих термоядерных процессов. Отсюда и рост светимости Солнца. По наблюдениям за другими звёздами на разном этапе их развития астрофизики определили, что за время своего существования Солнце уже стало приблизительно на 30% ярче, чем было в самом начале.

По расчётам, оно будет продолжать «гореть» ещё примерно пять миллиардов лет, потом раздуется в красного гиганта, а ядро, наоборот, схлопнется в белого карлика диаметром в пару тысяч километров. Но, как объяснили недавно учёные, это вовсе не означает, что у жизни на Земле в распоряжении ещё пять миллиардов лет. На самом деле, по их мнению, времени осталось всего один миллиард лет или в лучшем случае 1,8 миллиарда лет: к тому времени углекислый газ уже весь перейдёт в отложения и дышать растениям станет совершенно нечем.

Впрочем, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Родин считает, что хотя это будет действительно бедствием, но биосфера Земли в целом сможет пережить эти катастрофические изменения в атмосфере.

— Мы знаем множество микроорганизмов, способных существовать и при более экстремальных условиях. Однако высокоразвитых представителей как животного мира, так и растительности, которые могли бы пережить подобные изменения, наука сегодня не знает. Поэтому, вероятнее всего, жизнь на Земле ждёт очередное великое вымирание, которых в нашей геологической истории было уже достаточно много, — объяснил Life.ru кандидат физико-математических наук.

Астрофизик выразил мнение, что гибель человечества из-за изменений на планете неизбежна, к этому нужно относиться спокойно и не стоит стремиться к расселению в других мирах.

— Не спасёт человечество и бегство на Марс или другие планеты. Это, во-первых, неосуществимо технически, во-вторых, бессмысленно. Нужно уметь отличать научные факты и гипотезы от мифов, которые продают обывателям талантливые пиарщики вроде Илона Маска. То же самое относится и к проектам терраформирования Марса — это не более чем псевдонаучные фантазии, — уверен Александр Родин.

Авторы Адель Романенкова