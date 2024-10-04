Активистки Femen разделись у посольства Ирана в Киеве

Голые активистки Femen 4 октября пришли под посольство Ирана в Киеве, скандируя лозунги против Тегерана и Москвы. О перформансе с раздеванием сообщило издание «Политика Страны».

Судя по фото с места, девушки приехали к диппредставительству на мопеде с наклейками в виде флага Исламской республики Иран. Но были в их арсенале и стикеры с российским триколором. Их они наклеили на двери здания посольства.

Активистки наклеили стикеры с российским флагом на дверь иранского посольства в Киеве. Фото © Страна.ua