Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 09:43

Активистки Femen разделись у посольства Ирана в Киеве

Активистки Femen разделись у посольства Ирана, скандируя лозунги против России. Фото © Страна.ua

Активистки Femen разделись у посольства Ирана, скандируя лозунги против России. Фото © Страна.ua

Голые активистки Femen 4 октября пришли под посольство Ирана в Киеве, скандируя лозунги против Тегерана и Москвы. О перформансе с раздеванием сообщило издание «Политика Страны».

Судя по фото с места, девушки приехали к диппредставительству на мопеде с наклейками в виде флага Исламской республики Иран. Но были в их арсенале и стикеры с российским триколором. Их они наклеили на двери здания посольства.

Активистки наклеили стикеры с российским флагом на дверь иранского посольства в Киеве. Фото © Страна.ua

Активистки наклеили стикеры с российским флагом на дверь иранского посольства в Киеве. Фото © Страна.ua

Напомним, что летом 2022 года украинские активистки Femen обнажили грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позже они объяснили мотивы своего поступка. В заявлении на сайте движения сказано, что они недовольны нежеланием канцлера менять курс страны в отношении России.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Иран
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров