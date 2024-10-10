Кто стоит за правозащитным центром «Сова», спасающим в России извращенцев и экстремистов Связанный с недружественными странами и ликвидированный год назад по решению суда центр «Сова»* продолжает деятельность, даже не сменив вывеску. Его глава Александр Верховский, который тесно связан с британскими структурами, сейчас может находиться в Казахстане. 9 октября, 21:11 Глава центра «Сова»* Александр Верховский. Коллаж © Life.ru. Обложка © 2gis, © Wikipedia / Andrew Rushailo-Arno, © Telegram / sovacenter

Чем занималась «Сова»

Общественная организация «Информационно-аналитический центр «Сова»* была основана в 2002 году с целью исследования в России национализма и ксенофобии, а также мониторинга злоупотреблений в сфере антиэкстремистского законодательства. Всяческую поддержку новой НКО оказывали ныне не существующие Московская Хельсинкская группа, которую не раз обвиняли в связях с британскими шпионами, и столичный Фонд Карнеги, признанный в России нежелательным иноагентом.

Выводы о деятельности «Совы» можно сделать из слитых в 2021 году документов британского Форин-офиса. Из них можно понять, что российский псевдонаучный центр работает на деньги МИД Великобритании под патронажем английской НКО Article19, получающей, в свою очередь, деньги от Фонда Джорджа Сороса (признан нежелательным в РФ).

Ещё красноречивее о «Сове» скажет их фактическая деятельность. Её сотрудники не спешили защищать россиян, но всегда жалели незаконных мигрантов и религиозных фанатиков. «Сова» борется с разжиганием ненависти по отношению к ЛГБТ**-сообществу, горой встала на защиту адептов из «Свидетелей Иеговы»** и «Сайентологов», резко осуждает запрет «Сатанинской библии» «Церкви Сатаны» и экстремистского турецкого движения «Нурджулар».

«Сова» за «Сатанинскую библию» и ЛГБТ**. Фото © sova-center

Как Минюст и суды боролись с «Совой»

Весной 2023 года Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста и постановил ликвидировать НКО «Сова». Летом апелляция была отклонена — и решение вступило в силу. Несмотря на это, «Сова» продолжила свою деятельность. Сайт активно обновляется, там выкладывается явно антироссийский контент. На самом верху закреплено такое сообщение:

— Наша группа ИЦ «Сова» в её нынешнем виде начала действовать в августе 2023 года после ликвидации существовавшей с 2002 года общественной организации, известной под названием Информационно-аналитический центр «Сова». Мы ведём работу, используя сайт и другие интеллектуальные ресурсы, созданные ею, — активисты словно стебутся над российскими законами.

Согласно базе СПАРК, центр теперь управляется не через НКО, а через общество с ограниченной ответственностью «Сова-22». В прошлом году новое юрлицо сгенерировало доход 28 миллионов рублей, но и потратило свыше 25 миллионов. Если верить отчётности, в штате работают четыре человека.

Новая «Сова» имеет тот же адрес, что и старая: исторический особняк возле Чистых прудов в Армянском переулке. Фото © 2gis

Где сейчас глава «Совы» Александр Верховский

Бессменным гендиректором и учредителем «Совы» (и новой, и старой) является Александр Маркович Верховский, журналист, чьим коньком всю жизнь была тема радикалов и скинхедов. Верховский десять лет подряд входил в Совет по правам человека при Президенте РФ, но после начала спецоперации был исключён оттуда.

Год назад Александр Маркович в компании иноагентов и основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского посетил закрытую вечеринку, проведённую в столичном Посольстве Великобритании в честь нового главы британской дипмиссии Найджела Кейси. Появилась информация, что Верховского лично курировала помощница Кейси Джессика Дейвенпорт, недавно высланная из России за шпионаж. По версии силовиков, британская разведчица поручила российскому правозащитнику искать и передавать в Лондон любую информацию о нарушении прав мигрантов.

Александр Верховский. Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Когда Мосгорсуд ликвидировал первую инкарнацию «Совы», в продаже на специализированных порталах появилась квартира за 20 млн рублей в брежневке у сада «Аптекарский огород». Возможно, это объявление разместил Верховский. Он долгие годы пользовался жилплощадью с идентичными характеристиками, помимо адреса совпадают площадь и этаж. Ещё он занимал двушки в панельке на Кантемировской (15 млн рублей) и в сталинке на Ленинградском проспекте (35 млн).

Как выяснил Life.ru, эксперт по скинхедам сейчас может находиться в Казахстане. По крайней мере, он получил там ИНН и зарегистрировался в местной медицинской госсистеме. Но Александр Верховский далеко не в положении обычных релокантов. Он свободно перемещается по миру, выступая то на форуме по свободе слова в Брюсселе, то перед студентами в Университете Осло. Рассказывает «истории» про ужасные репрессии в России, осуждает СВО, пугает поднимающимися из руин русскими националистами, критикует последние российские законы, направленные на ограничение мигрантской преступности. Симптоматична его реакция на террор в «Крокусе», которую он выложил в Facebook**. Верховский не пожалел погибших, но посетовал на «дополнительный импульс антимигрантской истерии».





В Москве Александр Верховский делил почти все жилплощади с Татьяной Иосифовной Локшиной, куратором российского направления от американской НКО Human Rights Watch. В детстве Локшина уехала жить с родителями в Америку и отучилась там в бостонском Brandeis University. Наездами возвращалась в Россию. В нулевых числилась штатным сотрудником Московской Хельсинкской группы. У нас её почти не знают, но за рубежом она довольно известная журналистка. Пишет статьи для Guardian, Le Monde, Washington Post, Moscow Times** и «Новой газеты»***. Её коронные темы — это лить грязь на кавказские республики России и Крым. Сейчас она публикует фейки о Российской армии.

Татьяна Локшина. Фото © Wikipedia / Voice of America

В нашей стране о Татьяне Локшиной громко заговорили лишь раз. По каким-то загадочным причинам Эдвард Сноуден, когда приземлился в России, якобы лично попросил её поучаствовать в его пресс-конференции.

В настоящее время Локшина указывает в соцсетях, что находится в Тбилиси. Но у неё есть родственники в штате Массачусетс и Израиле.

* Внесён в список иноагентов. **Организация признана экстремистской и запрещена в России. ***Внесено в реестр нежелательных организаций.

Авторы Пётр Егоров