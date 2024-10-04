После публикации Life.ru возбудили дело по факту смерти пенсионерки, которую не забрала скорая

После публикации SHOT о 88-летней Тамаре Михайловне, которую фельдшеры отказались везти в больницу с разбитой головой, завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание — три года колонии. Дело на контроле подмосковного СК

Напомним, ранее Life.ru писал, что внучка обвинила подмосковных медиков в смерти бабушки с пробитой головой. Начало трагичной цепочке событий было положено 20 сентября, когда пенсионерка упала в собственном доме и сильно разбила голову. С большим трудом она добралась до телефона и вызвала бригаду скорой, а также позвала соседей. Впрочем, медики не стали госпитализировать старушку с сильным кровотечением, а лишь перевязали ей голову, сделали укол и спешно ретировались.