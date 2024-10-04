Пенсионерка с пробитой головой стала жертвой равнодушных врачей в Подмосковье

Равнодушие врачей привело к смерти 88-летней жительницы Московской области. Так считает внучка пенсионерки, которая обвинила медиков в халатности и обратилась в прокуратуру с целью наказать «убийц» своей бабушки. Подробностями истории девушка по имени Виктория поделилась с SHOT.

Начало трагичной цепочке событий было положено 20 сентября, когда пенсионерка упала в собственном доме и сильно разбила голову. С большим трудом она добралась до телефона и вызвала бригаду скорой, а также позвала соседей. Впрочем, врачи не стали госпитализировать старушку с сильным кровотечением, а лишь перевязали ей голову, сделали укол и спешно ретировались. Спустя некоторое время бабушка уже не могла открыть глаза, а кровь залила весь пол. К тому моменту на помощь к ней примчалась Виктория, но попытки поднять пострадавшую и отвезти в больницу оканчивались лишь криком от боли. Тогда внучка попробовала вновь вызвать скорую, но столкнулась с неуступчивым горе-диспетчером.

«Что тебе от меня надо?!» — заявили Виктории на том конце трубки и бросили трубку.

Лишь благодаря настойчивости девушки медики всё-таки приехали и госпитализировали пожилую пациентку, сразу же поместив её в реанимацию. Однако в стенах больницы у пенсионерки произошёл инсульт, и спустя четыре дня она скончалась. При этом заключение о смерти не содержит ни слова о травме головы, возмущается Виктория.

Почившая пенсионерка. Фото © Telegram / SHOT

Журналисты обратились за разъяснением в Министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, действия врачей уже проверяются. В случае подтверждения слов внучки медикам грозит заслуженное наказание.