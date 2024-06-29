Оренбуржец зверски избил 17-летнего программиста и бросил его умирать в луже крови В Оренбурге недовольный клиент избил и порезал ножом 17-летнего программиста 29 июня, 15:35 Место избиения подростка в Оренбурге. Фото © Telegram / SHOT

В Оренбурге мужчина пришёл в квартиру к подростку, который работает компьютерным мастером и торгует видеокартами, обвинил его в некачественном товаре, после чего избил и порезал ножом. Об этом сообщает SHOT.

Подростка избил мужчина, обвинив его в продаже некачественного товара. Фото © Telegram / SHOT

Подростка избил мужчина, обвинив его в продаже некачественного товара. Фото © Telegram / SHOT

17-летний оренбуржец живёт один. Недовольный покупатель пришёл к подростку и сразу начал с оскорблений. По словам молодого человека, мужчина обвинил его в продаже бракованной видеокарты, затем достал нож и дважды ударил им юношу в ногу, а также сильно избил его. Перед уходом нападавший достал чистую одежду и спокойно переоделся, добавил потерпевший.

Подростка избил недовольный клиент. Видео © Telegram / SHOT

После лечения в больнице юный программист узнал, что полиция сначала задержала преступника, но позже почему-то отпустила. Юноша написал обращение в СК, чтобы дело никому не удалось замять, а виновный понёс заслуженное наказание. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по поводу нападения на подростка.

Ранее сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области подростки избили сверстницу, которая якобы распространяла сплетни об их компании. Жертва при этом даже не пыталась защититься. В финале издевательств одна из нападавших пообещала пострадавшей, что та "будет харкать кровью".

Авторы Татьяна Миссуми