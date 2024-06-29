"Будешь кровью харкаться!": Подростки устроили жёсткий самосуд над девочкой из-за сплетен В Волжском подростки толпой избили школьницу за сплетни и сняли всё на видео 29 июня, 10:09 В Волжском подростки избили сверстницу. Видео © Telegram / Ящик Пандоры

В Волжском Волгоградской области подростки избили сверстницу, которая якобы распространяла сплетни об их компании, жертва при этом даже не пыталась защититься. Кадры с издевательствами появились в Сети. В МВД пока не отреагировали на случившееся.

На кадрах парни и девушки по очереди наносили потерпевшей удары по лицу, попутно оскорбляя её и требуя стоять смирно. Одна из нападавших спокойно говорит в кадре, что все бьют по два раза, а она только один и поэтому хочет ударить ещё. Другая потребовала встать к ней спиной и кулаком стукнула пострадавшую, отчего та едва не упала и успела только сказать: "Пожалуйста, только не в ухо".

Ролик снят подростком из той же компании. Он смеётся и признаётся, что даже не знал, что девушку изобьют по-настоящему. Потом он весело кричит одной из преступниц: "Ульян, тебе попкорн принести?" Во время избиения потерпевшая ни разу не попыталась защититься или убежать.

"Услышу, что ты про всех рассказываешь... я тебя здесь увижу, ты у меня будешь кровью харкаться. Пошла... отсюда", — говорит в финале одна из школьниц.

Ранее племянница актёра Михаила Ефремова сообщила, что стала жертвой домашнего насилия, и попросила помощи. На своей странице в соцсети 36-летняя Ольга опубликовала видео, в котором заявила, что её экс-супруг – итальянец Алессандро Сини повалил её на пол, разбил голову и похитил сына.

Авторы Татьяна Миссуми