Сводки СВО: когда Армия России выйдет к Курахову, ВСУ мобилизуют 20-летних, ноунейм-ракеты для Украины, ситуация на 5 октября Военный эксперт Алексей Леонков — о боях с противником в зоне СВО с 30 сентября по 5 октября. Кто сделал для ВСУ ракеты noname, как противник попытается остановить наше продвижение в ДНР. 4 октября, 21:07 Военнослужащие ВС РФ за зенитной установкой ЗУ-23. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Донецкая Народная Республика, 5 октября

В Донецкой Народной Республике продолжится наступление наших войск, угледаровский плацдарм станет тем самым цветком, как это условно обозначают, с которого может быть развито наступление по разным направлениям. На следующей неделе мы будем наблюдать освобождение Торецка (Дзержинск). Армия России уже взяла в полуокружение Павлоград — здесь тоже ожидается продвижение войск. Противнику придётся думать, чем останавливать ВС РФ, так как большая часть элитных подразделений, которые могли это делать, задействованы в курской авантюре. Учитывая это тяжёлое положение для ВСУ, президент США Джо Байден и дал указание израсходовать весь остаток денег на срочную поставку вооружения для Украины. То же самое сделали страны Европы.

Расчёт буксируемого орудия М-46 уничтожил самоходную артиллерийскую установку и расчёт ВСУ на Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Ещё один момент, связанный с нашим наступлением в ДНР, — это переброска ВСУ резервов для замедления продвижения армии РФ. Согласно подготовке нового людоедского закона киевской власти, под мобилизовывать в скором времени начнут с 20 лет. Где-то в тылах тренируется молодёжь, которая и станет тем самым мобильным резервом для препятствия нашим планам. Отсутствие у мобилизованных реального боевого опыта приведёт к бегству ВСУ с позиций.

У Армии России есть масштабные планы после Угледара. Он входил в так называемую южную группировку укрепрайонов, которые Украина выстраивала ещё с начала конфликта в Донбассе. Его задача была блокировать возможности выхода к Крымскому полуострову и далее, как говорится, на запад. После освобождения этого населённого пункта заканчивается такая вот географическая местность под названием Донбасский кряж.

Дальше начинается русская степь, которая позволяет масштабно применять различную бронетехнику для совершения флангов, манёвров, охватов позиций противника, контратак, атак и так далее. То есть Угледар был ключом, который запирал с юга выход в степи. Теперь у противника нет никаких фортификационных сооружений, которые он строил в Донбассе, используя естественные складки местности, высоты, терриконы. Из них можно было не только отслеживать и руководить боевыми действиями, но и корректировать огневое воздействие на наши вооружённые силы.

У Армии России появилась возможность выйти к населённому пункту Курахово с юга, и противник явно не готов к развитию такого сценария. Кроме того, через Новосёловку в направлении Гуляйполя можно выйти в тыл тем группировкам, которые держат южный фланг украинских подразделений. Мы говорим о Запорожской области и тех местах, где в прошлом году пытались наступать боевики хунты.

Следующие в очереди для освобождения — крупный логистический узел Покровск, Дзержинск, или Торецк. Они позволят выйти с юга на краматорско-славянскую группировку и зайти в тыл к часовоярскому гарнизону, который пока, пользуясь тем, что находится на возвышенности, имеет некие преимущества. Поэтому вся оборона последнего рубежа ВСУ посыпется.

То есть можно говорить о большей динамике темпов освобождения ДНР. Много вопросов — что будет делать противник. Кинет ли он туда резервы или вновь мобилизованных, плохо обученных бойцов, чтобы замедлить наше наступление. Главком ВСУ Александр Сырский дал приказ перейти к обороне на этом участке. Это говорит о том, что в настоящее время у противника нет резервов, которыми он мог бы контратаковать наше подразделение, которое освободило город Угледар.

Курская и Сумская области, 5 октября

Военнослужащие диверсионно-разведывательного отряда РФ. Фото © ТАСС / Александр Река

В Курской области наши военные метр за метром тщательно вычищают приграничье. Освобождаются населённые пункты и идёт перемалывание украинских резервов. Ежедневные потери на этом участке составляют от 300 до 500 боевиков в день. А если в целом говорить о потерях на линии боевого соприкосновения, то за прошедшую неделю они составили у ВСУ свыше 16,5 тысяч убитыми.

В Сумской области украинское командование возводит укрепления-окопы, пытается минировать местность, ставит противотанковые заграждения, «зубы дракона» и так далее. Но, скажем, это не те укрепсооружения, которые строили годами, то есть они не бетонируются. Сказывается не только нехватка времени, но и отсутствие кадрового состава, который бы выполнял эту работу. Большое количество строителей оказалось на линии боевого соприкосновения. Есть проблемы с финансированием.

К тому же не забываем, что сейчас осень. Приближается зима, и фактор маскировки зелёнки может оказаться не в пользу строителей. Эти сооружения будут легко различимы на местности, если её будут прочёсывать наши беспилотники.

Ещё одна сложность: при наступлении зимы все эти сооружения нужно оснащать средствами обогрева личного состава, а также решать вопросы содержания военной техники. То есть подвозить ГСМ, притом что близлежащий склад мы периодически обнуляем. Создание новых тоже требует времени, денег и людей. Всё это создаёт препятствия для быстрого возведения в Сумской области нечто подобного военной инфраструктуре Артёмовска или Угледара.

Заседание НАТО в Рамштайне — разрешение бить по тылам России

Очередное заседание НАТО планируют провести в середине октября на военной базе Рамштайн. Фото © ТАСС / STEPHANIE LECOCQ

Запад возлагает большие надежды на очередное заседание НАТО на авиабазе Рамштайн. Оно состоится в середине октября. Есть версия, что Украина наконец-то получит карт-бланш на использование дальнобойных западных систем для ударов вглубь России.

Есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Заявление Украины о том, что она разработала собственный оперативно-тактический ракетный комплекс, чья дальность выше 300 километров. Второе — возможность ФРГ предоставить Украине ракеты Taurus, которые бьют на 500 километров. Поскольку ФРГ и Украина не являются ядерными державами, то не подпадают под изменённые основы политики России в области ядерного сдерживания. Речь идёт о том, что если ядерная держава предоставит неядерной такого рода комплексы, то расплачиваться будут обе. Хотя в ФРГ хранится арсенал ЯО США.

Германия может не согласиться с такой задачей НАТО, там идут негативные для правящей коалиции политические процессы: партия канцлера Олафа Шольца проигрывает выборы в местное управление во многих областях, и у неё всё меньше голосов в Бундестаге для проведения законов. Если он согласится отдать Украине оружие, то процессы проигрыша в землях Германии ускорятся. Когда Шольц пришёл к власти, у него было 395 голосов, сейчас — 120, их число продолжает сокращаться.

Канцлер уже переобулся в воздухе, заявив, что пора прекращать военный конфликт. То есть поставка ракет Taurus под вопросом. А вот ракеты, которые сделали для Украины без всяких опознавательных знаков, могут быть задействованы в операциях против России. Речь идёт о старых переделках комплексов С-200, просроченных ракетах для комплексов С-300 с заменой начинок.

Вполне допускаю, что Киев может их использовать. Военные технологии, чтобы провести такой апгрейд, есть у четырёх государств: Германии, Великобритании, Франции и США. Если мы говорим об оперативно-тактических комплексах, то однозначно это США.

Авторы Алексей Леонков