Life.ru узнал причину задержания военного блогера «Тринадцатого» на Ставрополье

Военного блогера «Тринадцатого» (настоящее имя — Егор Гузенко) задержали по ч.2 статьи 213 УК РФ. «Хулиганство с применением оружия». Он находился в федеральном, а потом в международном розыске с марта 2022 года, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Гузенко дважды задерживали в Петербурге в 2021 году. 30 июля он выстрелил из аэрозольного пистолета в мужчину. При этом отмечается, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт. Также «Тринадцатый» дрался с тремя мужчинам на Петроградской стороне, а потом сломал стену в отделе полиции.

20 октября 2021 года суд отправил Гузенко под домашний арест. 6 марта он скрылся и уехал в зону СВО. Домой в Новопавловск Ставропольского края блогер вернулся впервые за долгое время.