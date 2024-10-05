Военный блогер «Тринадцатый» задержан на Ставрополье
Военный блогер «Тринадцатый» сообщил о своём задержании в Новопавловске
В городе Новопавловске Ставропольского края задержан автор канала «Тринадцатый» Егор Гузенко. Причины пока что неизвестны.
В Ставропольском крае задержан автора телеграм-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко. Видео © Telegram / Тринадцатый.
Гузенко вышел на связь из полицейского участка и в видеоролике подтвердил, что он находится в Кировском УМВД города Новопавловска. В край блогер приехал в отпуск.
Егор Гузенко — скандально известный военный корреспондент и доброволец в зоне СВО, более известный по прозвищу «Тринадцатый». Также называется его телеграм-канал, где блогер публикует материалы, связанные со специальной военной операцией. Не так давно он жаловался, что в Сети появились дипфейки с его лицом, «дискредитирующие разных лиц».
Ранее Life.ru сообщал, о том, что сотрудникам ФСБ удалось задержать в Севастополе двоих россиянок, которые около года передавали украинским военным разведчикам данные об объектах российских Вооружённых сил. Сейчас обе они находятся в СИЗО.
Telegram / Тринадцатый.