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5 октября, 12:56

Военный блогер «Тринадцатый» задержан на Ставрополье

Военный блогер «Тринадцатый» сообщил о своём задержании в Новопавловске

В городе Новопавловске Ставропольского края задержан автор канала «Тринадцатый» Егор Гузенко. Причины пока что неизвестны.

В Ставропольском крае задержан автора телеграм-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко. Видео © Telegram / Тринадцатый.

Гузенко вышел на связь из полицейского участка и в видеоролике подтвердил, что он находится в Кировском УМВД города Новопавловска. В край блогер приехал в отпуск.

Егор Гузенко — скандально известный военный корреспондент и доброволец в зоне СВО, более известный по прозвищу «Тринадцатый». Также называется его телеграм-канал, где блогер публикует материалы, связанные со специальной военной операцией. Не так давно он жаловался, что в Сети появились дипфейки с его лицом, «дискредитирующие разных лиц».

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Ранее Life.ru сообщал, о том, что сотрудникам ФСБ удалось задержать в Севастополе двоих россиянок, которые около года передавали украинским военным разведчикам данные об объектах российских Вооружённых сил. Сейчас обе они находятся в СИЗО.

Обложка ©

Telegram / Тринадцатый.

Мария Любицкая
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