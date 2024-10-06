Под Харьковом ликвидирован воевавший за ВСУ активист Ильдар Дадин

В бою под Харьковом на стороне ВСУ погиб Ильдар Дадин, известный либеральный активист и первый человек, который получил реальный срок за нарушение правил митингов. О его гибели в социальных сетях написала журналистка Ксения Ларина*.

«Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине», — написала девушка.

Напомним, в 2015 году Дадина первым в России посадили по статье 212.1 УК. РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». В 2022 году он сбежал в Польшу, а оттуда отправился воевать на стороне ВСУ.