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6 октября, 09:20
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Под Харьковом ликвидирован воевавший за ВСУ активист Ильдар Дадин

Ильдар Дадин. Обложка © ТАСС / Коротаев Артём

Ильдар Дадин. Обложка © ТАСС / Коротаев Артём

В бою под Харьковом на стороне ВСУ погиб Ильдар Дадин, известный либеральный активист и первый человек, который получил реальный срок за нарушение правил митингов. О его гибели в социальных сетях написала журналистка Ксения Ларина*.

«Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине», — написала девушка.

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Напомним, в 2015 году Дадина первым в России посадили по статье 212.1 УК. РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга». В 2022 году он сбежал в Польшу, а оттуда отправился воевать на стороне ВСУ.

* Внесена в перечень физлиц-иноагентов Министерства юстиции России.

Николай Рюмин
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