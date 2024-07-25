В зоне СВО убит экс-мэр Умани, который ночевал в спальнике под дверью Зеленского

В зоне спецоперации (СВО) убит бывший мэр города Умань Черкасской области Украины Александр Цебрий. Об этом сообщает градоначальник украинского Днепра (Днепропетровск) Борис Филатов.

"Бывший городской голова Умани, основатель партии "Пропозиция" Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжёлого ранения на руках у собратьев", — написал он в телеграм-канале.

Когда именно погиб Цебрий не уточняется, в соцсетях он последний раз был 21 июля.

Как сообщал Life.ru, в 2020 году Цебрий ночевал в спальном мешке возле входа в Офис Владимира Зеленского в центре Киева. Таким образом он хотел добиться личной встречи с Зеленским, чтобы убедить его полностью запретить приезд паломников-хасидов в Умань во время пандемии коронавируса.