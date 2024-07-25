В зоне СВО убит экс-мэр Умани, который ночевал в спальнике под дверью Зеленского
Александр Цебрий. Обложка © Telegram / oleksandr_tsebriy
В зоне спецоперации (СВО) убит бывший мэр города Умань Черкасской области Украины Александр Цебрий. Об этом сообщает градоначальник украинского Днепра (Днепропетровск) Борис Филатов.
"Бывший городской голова Умани, основатель партии "Пропозиция" Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжёлого ранения на руках у собратьев", — написал он в телеграм-канале.
Когда именно погиб Цебрий не уточняется, в соцсетях он последний раз был 21 июля.
Как сообщал Life.ru, в 2020 году Цебрий ночевал в спальном мешке возле входа в Офис Владимира Зеленского в центре Киева. Таким образом он хотел добиться личной встречи с Зеленским, чтобы убедить его полностью запретить приезд паломников-хасидов в Умань во время пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб канадский Элвис, воевавший за ВСУ. Известно, что в Незалежную он отправился под предлогом того, что будет помогать в передаче гуманитарной помощи, однако, прибыв на место, переоделся в военную форму и вступил в ряды украинской армии.